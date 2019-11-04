SEHER TEYZE'YE BÜYÜKŞEHİR'DEN YARDIM ELİ

Büyükşehir Belediyesi bir süredir Kocaeli Devlet Hastanesi koridorlarında yatan 64 yaşındaki Seher Teyze’ye sahip çıktı. Seher Teyze’yi kaldığı yerde ziyaret eden Büyükşehir ekipler,i Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’ne getirerek sıcak bir yuvaya kavuşturdu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAHİP ÇIKTI

Yaşadığı sorunlar nedeni ile Kocaeli Devlet Hastanesi’nde kalan 6 çocuk sahibi Seher teyzenin imdadına Büyükşehir Belediyesi yetişti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler olayın haberini alır almaz Seher Teyze’nin yanına gitti. Ekipler tarafından sağlık kontrolleri yaptırılan Seher teyze, soğuk günlerde durumunun daha da kötüye gitmemesi için Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım merkezine götürüldü.

BARINMA MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

“Gönül Belediyeciliği” anlayışıyla hareket eden ve daima ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarına hızlı çözümler üreten Büyükşehir Belediyesi, yürümekte zorluk çeken ve sağlık problemi bulunan Seher teyzeyi Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezine getirdi. Sıcak bir yuvaya kavuşan Seher teyzeye gerekli sağlık kontrolleri için de yardımcı olunuyor

BELEDİYEMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN

Daha konforlu bir ortama kavuşan Seher Teyze; “Yaşadığım bazı sıkıntılardan dolayı hastane koridorunda kalmaya başladım. Durumumu gören bir genç bana yardım etmek istedi. Gidecek bir yerimin olmadığını söyledim. Ancak daha sonra Büyükşehir Belediyesinden görevli kişiler yanıma geldi. Benimle konuştuktan sonra buraya getirdiler. Çok memnun oldum. Allah razı olsun, beni fark ederek sokakta bırakmadıkları için çok mutluyum” İfadelerini kullandı.