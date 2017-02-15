Şehidimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurları ile çıkan çatışmada şehit düşen Darıcalı Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurları ile çıkan çatışmada şehit düşen Darıcalı Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim son yolculuğuna uğurlandı.



Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da cenaze törenine katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın 174'üncü gününde Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye terör örgütü DEAŞ unsurları saldırdı. Çıkan çatışmada Darıca'da ikamet eden Murat Tevlim şehit olurken, 4 asker ise yaralandı.

Evli, 2 çocuk babası olan ve Kazım Karabekir Mahallesi Genç Osman Caddesi Erikli Sokak'ta oturan şehit askerimiz Murat Tevlim, bugün Darıca’da öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.