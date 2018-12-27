Şehidimize son görev!

Iğdır’ın Aralık ilçesinde Kurt Ömer Karakolu’nda görevli askerleri, ilçe merkezine taşıyan kobra tipi zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan şehit Uzman Onbaşı Yakup Gitmez (31), gözyaşları arasında toprağa verildi. Daha göreve başlayalı bir yıl olmayan Şehit Onbaşı Gitmez ’in cenaze töreninde yakınları güçlükle ayakta durdu. Babasını bir yıl önce iş kazasında kaybeden şehit Onbaşı Yakup Gitmez ‘in askeri okulda okuyan ve deniz subayı olacak kardeşi Zafer Gitmez’i yakınları teskin etti.

BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Darıca Emek Mahallesi Hacı Kemal Deste başı Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından düzenlen askeri törenle Darıca Nene hatun Mezarlığı’ndaki şehitlikte toprağa verilen Şehit Uzman Onbaşı Yakup Gitmez son yolculuğuna binlerce kişi gözyaşları ve tekbirlerle uğurladı. Cenaze törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ile Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadetin Hülagü, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyük akın, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Ak Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, Saadet Partisi İl Başkanı Nuretttin Çelik, Siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları başkanları ile binlerce kişi katıldı.