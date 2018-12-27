banner400
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şehidimize son görev!

Iğdır'da şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez’in cenazesi Darıca’da binlerce kişinin katıldığı törenle Nenahatun Şehitliği’nde toprağa verildi.

Şehidimize son görev!

27 Aralık 2018 Perşembe 08:15

Iğdır’ın Aralık ilçesinde Kurt Ömer Karakolu’nda görevli askerleri, ilçe merkezine taşıyan kobra tipi zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan şehit Uzman Onbaşı Yakup Gitmez (31), gözyaşları arasında toprağa verildi. Daha göreve başlayalı bir yıl olmayan Şehit Onbaşı Gitmez ’in cenaze töreninde yakınları güçlükle ayakta durdu. Babasını bir yıl önce iş kazasında kaybeden şehit Onbaşı Yakup Gitmez ‘in askeri okulda okuyan ve deniz subayı olacak kardeşi Zafer Gitmez’i yakınları teskin etti.

BİNLERCE  KİŞİ KATILDI

Darıca Emek Mahallesi Hacı Kemal Deste başı Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından düzenlen askeri törenle Darıca Nene hatun Mezarlığı’ndaki şehitlikte toprağa verilen Şehit  Uzman Onbaşı Yakup Gitmez son yolculuğuna binlerce kişi gözyaşları ve tekbirlerle uğurladı. Cenaze törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ile Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadetin Hülagü, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyük akın, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Ak Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, Saadet Partisi İl Başkanı Nuretttin Çelik, Siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları başkanları ile binlerce kişi katıldı.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Akçaray’a Yılbaşı Seferleri Akçaray’a Yılbaşı Seferleri
Erbakan Vakfı Fetih Mesajı Yayımladı! Erbakan Vakfı Fetih Mesajı Yayımladı!
e-Devlet'te 2,5 milyar İşlem Yapıldı! e-Devlet'te 2,5 milyar İşlem Yapıldı!
Köprü Geçişlerinde Yeni Düzenlemeler! Köprü Geçişlerinde Yeni Düzenlemeler!
"Darıca'da Bahar Vakti!"
SKM’de Görev Dağılımı! SKM’de Görev Dağılımı!
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Akçaray’a Yılbaşı Seferleri
Büyükşehir Belediyesi yılbaşı akşamına Akçaray tramvay hattında ek seferler tahsis etti.

Haberi Oku