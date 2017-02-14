Şehidimizin cenaze programı belli oldu
Suriye'de şehit düşen Darıcalı askerimiz Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim'in cenaze töreni yarın yapılacak. Suriye'nin El Bab bölgesinde şehit düşen 30 yaşındaki Darıcalı askerimiz Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim için bugün Gaziantep'te askeri tören düzenlenecek. Şehidimizin naaşı törenin ardından Kocaeli'ye getirilecek. Şehidimizin cenazesi yarın Nenehatun Mahallesi'nde bulunan Konuşlu Özbay Camii'de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.