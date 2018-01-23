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Şehidimizin vasiyetine sahip çıkıyor

Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, Zeytin Dalı operasyonunda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan’ın vasiyetine sahip çıktı

Şehidimizin vasiyetine sahip çıkıyor

23 Ocak 2018 Salı 17:35


Afrin’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Operasyonunda önceki gün şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan herkesin yüreğini yakmıştı. Şehidimizin operasyon öncesinde arkadaşları ile yaptığı mesajlaşmaları ise bu acıyı daha da artırmıştı. Özalkan mesajında” Vasiyetimdir. Şehit olursam devletin aileme vereceği parayla Telafer’in Türkmen balaları için kreş, anaokul veya kültür merkezi yaptırılsın ve ismim konulsun” vasiyetini iletmişti.

 GİRİŞİMLERE BAŞLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehidimizin bu vasiyetini yerine getirmek için kolları sıvadı. Başkan Karaosmanoğlu’nun direktifleriyle Telafer’deki Türkmen balalar için kreş ve kültür merkezi için girişimlere başlandı. Başkan Karaosmanoğlu’nun resmi sosyal medya hesabında da şehidimizin vasiyetine sahip çıkılacağına dair şu sözler kullanıldı ” Vasiyetimdir, Aileme iletilsin yazmışsın. Sen canının sevdasıyla yandığın vatan için feda ettin. Telafer’in balaları için o kreşi ve kültür merkezini yapmak ve adını yaşatmak da bizim boynumuzun borcu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli girişimleri başlatıyoruz”

 


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