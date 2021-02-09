Şehir Hastanesi Tramvay Hattı İçin Yol Kapatılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yüklenici firma tarafından yapılacak Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay hattı yapım işi için çalışma güzergahında önlemler aldı.





Açıldığında bölgeye hizmet verecek olan Kocaeli Şehir Hastanesine ulaşımı kolaylaştırmak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda yapılacak olan Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay hattı yapım işi için ilk kazma 10 Şubat 2021 Çarşamba günü vurulacak. Bölgede yapılacak çalışma için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de gerekli önlemleri aldı.

ÖNLEMLER ALINDI

Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay hattı yapım işi kapsamında, Altyapı Yatırımlar Genel Müdürlüğü yüklenicisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile Adnan Menderes Bulvarı kesişiminden başlanarak Şehir hastanesine kadarı olan kısımda çalışma yapılacak. Etaplar halinde yapılacak çalışma için gerekli önlemler alındı.

GÜZERGAHTA ARAÇ GEÇİŞİNE İZİN YOK

Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay hattı 1. Etap çalışmaları 28 Haziran Mahallesi ve Bekirdere Mahallesi kesişiminde kuşak sokak üzerinde Dumanlık sokak ile Başaran Caddesi arasında kalan bölümünde yapılacak. Çalışma süresince belirtilen güzergahlar araç trafiğine kapatılacak. Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yapılan açıklamada sürücülerin çalışma süresince alternatif güzergahları kullanabileceği belirtildi.





