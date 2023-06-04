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ŞEHİR HASTANESİNE YENİ HAT

KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİNE HALK OTOBÜSÜ

ŞEHİR HASTANESİNE YENİ HAT

04 Haziran 2023 Pazar 15:00

Nisan ayında hasta kabulüne başlayan Kocaeli Şehir Hastanesi'ne vatandaşların kolay ulaşımının sağlanması amacıyla yeni bir hat daha hizmete alındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nisan ayının ilk haftasında hasta kabulüne başlayan Kocaeli Şehir Hastanesi için ulaşım planlarını düzenlemeye devam ediyor. Ulaşım dairesi başkanlığı daha önce Kocaeli Şehir Hastanesi için 8 yeni hat kurmuştu. Vatandaşların rahat ve hızlı ulaşımı için SH3 hattı da pazartesi günü seferlerine başlayacak. SH3 gidiş güzergahı; Tavşantepe Caddesi, Dilek Sokak, Ata Sokak, Gülcanlar Sokak, Okan Sokak, Demir Sokak, Cephanelik, Kocaeli Şehir Hastanesi. SH3 dönüş güzergahı;

Kocaeli Şehir Hastanesi, Cephanelik, Demir Sokak, Okan Sokak, Gülcanlar Sokak, Ata Sokak, Dilek Sokak, Tavşantepe Caddesi olarak belirlendi. KOCAELİ (İHA)

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