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Şehir Hayatından Sıkıldı, 55 Yaşında Çobanlık Yapmaya Başladı (VİDEOLU HABER)

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şehir hayatını bırakarak köyde çobanlık yapmaya başlayan 55 yaşındaki Ergün Opak, gününün yarısını hayvanlara ayırıyor. Doğayı ve hayvanları çok seven Opak, "Koyunların başına geldiğim zaman rahatlıyorum, akşam olsun istemiyorum" dedi.

Şehir Hayatından Sıkıldı, 55 Yaşında Çobanlık Yapmaya Başladı (VİDEOLU HABER)

12 Mart 2023 Pazar 16:01


  İzmit'te ikamet eden 55 yaşındaki Ergün Opak, kısa bir süre önce şehirdeki yaşantısını bırakarak çobanlık yapmaya karar verdi. Durhasan köyünde ücretli çobanlık yapan Opak, günün ağarmasıyla birlikte mesaisine başlıyor. Huzuru bulmak için şehir hayatını bırakan Opak, birçok zorluğa rağmen işini severek yapıyor. Doğa sevgisinin tadını çobanlık yaparak çıkaran Opak, hayvanlarla sevgi ve titizlikle ilgileniyor. 
 
  "Şu dünyada üstümdeki kıyafetlerden başka bir şeyim yok" 
  Çobanlık yapmadan önce çeşitli işlerde çalıştığını söyleyen Opak, "Pandemiden dolayı sıkıldım, bunaldım ve işi bıraktım. Bir süre boş kaldıktan sonra çobanlık yapmaya başladım. 5 aydır ücretli çobanlık yapıyorum. Şu dünyada üstümdeki kıyafetlerden başka bir şeyim yok. Babam 1998’de, annem 2000 yılında öldü. O zamandan beri tek başıma yaşıyorum. 110 hayvan güdüyorum. Hayvanları çok seviyorum" ifadelerini kullandı. 
  Hiç evlenmediğini söyleyen Opak, "Evliliği düşünüyorum ancak param olursa olabilir" diye konuştu. 
 
  "Huzur buluyorum" 
  İşini severek yaptığını söyleyen Ergün Opak, "Emekli olan vatandaşlara çobanlık yapmayı tavsiye ediyorum. Kilolu olan kişiler kilosundan da kurtulur. Emekliler şehirde boş boş gezeceklerine köye gelsinler, hayvan beslesinler. Doğa çok güzel. Emeklilik güzel bir şey ama insan çalışmadığı zaman yıpranıyor. Koyunların başına geldiğim zaman rahatlıyorum, akşam olsun istemiyorum. Arazide koyunların başında beklediğim zaman huzur buluyorum. 50 yaşından sonra insan huzur bulmak istiyorsa koyun beslesin. Aynı zamanda çobanlık kilolu insanlar için ideal spor" şeklinde konuştu. 








                         


İHA
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