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Şehir Merkezindeki Otopark

Gebze Belediyesi’ne devredildi

Şehir Merkezindeki Otopark

15 Şubat 2021 Pazartesi 15:41

Mülkiyeti Gebze Belediyesi’ne ait olan Gebze İmam Hatip Lisesi karşısındaki katlı otopark verilen yargı kararıyla Gebze Belediyesi’ne devredildi. Başkan Büyükgöz, “Merkezi konumuyla Gebzeli hemşerilerimize bir süre ücretsiz hizmet verecek katlı otoparkımız, modernize ederek 120 araçlık kapasitesiyle yine vatandaşlarımıza hizmet verecek” dedi

 

Gebze İmam Hatip Lisesi karşısındaki katlı otopark verilen yargı kararıyla, mülkiyet sahibi Gebze Belediyesi’ne devredildi. 25 yıllığına bir iş insanına işletmesi devredilen ve son 6 yıldan beri de hukuki sürecin devam ettiği katlı otopark mahkeme kararıyla Gebze Belediyesi’ne devredildi. Devir sonrası katlı otoparkta bir basın açıklaması düzenleyen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Buranın mülkiyeti belediyemize aitti.

MODERNİZE EDİLECEK

25 yıllık kira süresinin dolması akabinde 6 yıldan beri devam eden yargı süreci sona erdi. Hukuk kararını verdi ve mülkiyet sahibi olan kamuya yani belediyemize devri sağlandı. Önemli ve merkezi konumuyla Gebzeli hemşerilerimize devirden sonra bir süre ücretsiz hizmet verecek katlı otoparkımızı modernize ederek 120 araçlık kapasitesiyle yine vatandaşlarımıza hizmet edecek duruma getireceğiz. Gebze’mize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından Başkan Büyükgöz otoparkta incelemelerde bulundu. 





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