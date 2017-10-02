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Şehir Tiyatroları bugün perde açıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2017-2018 sezonunun perdesini bugün Keşanlı Ali Destanı’yla açıyor.

Şehir Tiyatroları bugün perde açıyor

02 Ekim 2017 Pazartesi 09:54

20. YILIN İLK OYUNU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2017-2018 sezonunda yeni oyunlarla seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni sezonda seyirciyle buluşacak olan “Keşanlı Ali Destanı” oyununda bütün hazırlıklar tamam. Haldun Taner’in yazdığı ve epik tiyatronun en önemli örneklerinden biri kabul edilen Keşanlı Ali Destanı, aynı zamanda Şehir Tiyatroları’nın 20. yılının ilk oyunu olacak. İlk kez 1964 tarihinde sahnelenen Keşanlı Ali Destanı, aradan yıllar geçmesine rağmen Türk tiyatrosunun temel taşlarından biri olma özelliğini yitirmedi.

GALA BUGÜN YAPILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın, yeni sezonda tiyatro severler ile buluşturacağı “Keşanlı Ali Destanı”, SDKM’de sahnelenecek. Sahne arkasındaki yaratıcı kadronun yanı sıra 43 oyuncunun rol aldığı oyunun provalarında sona gelindi. Yönetmen M. Nurullah Tuncer tarafından yönetilen oyunun galası, bugün yapılacak. 20 yılda 125 oyun sahneleyen Kocaeli Şehir Tiyatroları, 2017-2018 sezonunda seyircilerini pek çok yeni ve eski oyunla buluşturacak.

OYUNUN KONUSU

Sineklidağ, büyük bir şehirde, yoksul insanların yaşadığı büyük bir gecekondu mahallesidir. Ali de Sineklidağ’da oturur. Aynı mahallede birlikte büyüdüğü Zilha’yı sevmektedir. Fakat Zilha’nın dayısı Çamur İhsan, mahallenin belalısıdır; haraç toplar, herkesin korktuğu, en sevilmeyen adamdır. Bir gün Zilha’nın amcası öldürülür ve suçu Ali’nin üzerine atarlar. Ali bir türlü suçsuzluğunu ispat edemez. Aksine mahalleli tarafından takdir edilir. Katil olmadığını, suçsuz olduğunu anlatamayan Ali, hapishanedeki yaşadığı olaylarla iyice meşhur olur ve en sonunda hakkında çıkarılan ‘ün’ den faydalanmak zorunda kalır. O artık halk kahramanı olarak görülmeye başlanmıştır bile!

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