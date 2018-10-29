Şehir Tiyatroları Kasım’da dolu dolu

“HAMLET” KOCAELİ ŞEHİR TİYATROLARI’NDA
Kocaeli Şehir Tiyatroları 21. senesinde, 4 yeni oyunla yeni sezonda perdelerini açtı. Yeni sezonda seyirciyle buluşan oyunlar arasında ‘Asalet Kumkuması’, “İlerleme”, “Oyalananlar” ve Minik Bulut Minnak adlı çocuk oyunu bulunuyor. “Oyalananlar” oda tiyatrosunda seyirciyle buluşurken, diğer oyunlar büyük sahnede sahneleniyor. Ayrıca, Kasım ayında İstanbul Devlet Tiyatroları’nda sahnelenen “Hamlet” oyunu, 29-30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde Kocaelili seyircilerle buluşacak. Hamlet oyununun biletleri Kasım ayının ilk haftasından itibaren sadece SDKM’deki gişeden temin edilebilecek.
ESKİ OYUNLAR DA SAHNELENİYOR
Yeni sezonda, Kocaeli Şehir Tiyatroları’nda sahnelenen yeni oyunların yanı sıra eski oyunlar da sahnelenecek. Bu oyunlar arasında; ‘’Davet, Keşanlı Ali Destanı, Hak, Fareler ve İnsanlar Hakkında, Kurdele ya da Artı Sonsuz, Yalancı, Şair, Beyaz Tay ve Güzel ile Çirkinin Müzikali’’ yer alıyor. Ayrıca Kasım ayı boyunca her Salı, saat 20:00’de SDKM Tatbikat Sahnesi’nde ücretsiz olarak Okuma Tiyatrosu etkinliği de gerçekleşecek. Birbirinden değerli yeni ve eski oyun metinleri, oyunları tanıtmak veya yeniden hatırlatmak amacıyla ücretsiz olarak tiyatro severlerle buluşturulacak.