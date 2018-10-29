Şehir Tiyatroları Kasım’da dolu dolu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Kasım ayında da tiyatro severler için birbirinden güzel oyunları sahnelemeye devam edecek. 4 Ekim’de “ İlerleme” isimli yeni oyunla sezonu açan Şehir Tiyatroları, Kasım ayında izleyicileri 8 ayrı oyunla karşılayacak. İlerleme adlı oyunun yanı sıra Keşanlı Ali Destanı, Minik Bulut Minnak, Asalet Kumkuması, Davet, Güzel ve Çirkinin Müzikali, Oyalananlar ve İstanbul Devlet Tiyatroları’nın oyunu Hamlet Şehir Tiyatroları’nda seyirciyle buluşacak.

“HAMLET” KOCAELİ ŞEHİR TİYATROLARI’NDA

Kocaeli Şehir Tiyatroları 21. senesinde, 4 yeni oyunla yeni sezonda perdelerini açtı. Yeni sezonda seyirciyle buluşan oyunlar arasında ‘Asalet Kumkuması’, “İlerleme”, “Oyalananlar” ve Minik Bulut Minnak adlı çocuk oyunu bulunuyor. “Oyalananlar” oda tiyatrosunda seyirciyle buluşurken, diğer oyunlar büyük sahnede sahneleniyor. Ayrıca, Kasım ayında İstanbul Devlet Tiyatroları’nda sahnelenen “Hamlet” oyunu, 29-30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde Kocaelili seyircilerle buluşacak. Hamlet oyununun biletleri Kasım ayının ilk haftasından itibaren sadece SDKM’deki gişeden temin edilebilecek.

ESKİ OYUNLAR DA SAHNELENİYOR

Yeni sezonda, Kocaeli Şehir Tiyatroları’nda sahnelenen yeni oyunların yanı sıra eski oyunlar da sahnelenecek. Bu oyunlar arasında; ‘’Davet, Keşanlı Ali Destanı, Hak, Fareler ve İnsanlar Hakkında, Kurdele ya da Artı Sonsuz, Yalancı, Şair, Beyaz Tay ve Güzel ile Çirkinin Müzikali’’ yer alıyor. Ayrıca Kasım ayı boyunca her Salı, saat 20:00’de SDKM Tatbikat Sahnesi’nde ücretsiz olarak Okuma Tiyatrosu etkinliği de gerçekleşecek. Birbirinden değerli yeni ve eski oyun metinleri, oyunları tanıtmak veya yeniden hatırlatmak amacıyla ücretsiz olarak tiyatro severlerle buluşturulacak.