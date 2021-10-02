Şehir Tiyatroları Perdelerini Açtı, İlk Oyun; Vişne Bahçesi









Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından tam 1,5 yıl sonra perdelerini açtı. Şehir Tiyatroları, 2021-2022 sezonuna Anton Çehov’un Vişne Bahçesi oyunuyla merhaba dedi.

YOĞUN İLGİ

Pandemi dönemi nedeni ile uzun süredir tiyatrodan uzak kalan seyirciler günler öncesinden aldıkları biletleri ile SDKM’deki yerini aldı. İlginin yüksek olduğu oyunu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı ve tiyatro severler hep birlikte izledi. Başkan Büyükakın oyun sonunda yönetmen ve oyuncuları tebrik etti.

KOCAELİ ŞEHİR TİYATROLARI PERDELERİNİ AÇTI

2020 yılının kasım ayında salonlarda perdelerini kapattıktan sonra en sevilen oyunlarını online olarak sergileyen ve açık hava performanslarıyla seyircisiyle buluşan Kocaeli Şehir Tiyatroları, yeni sezonda tüm pandemi kurallarına uygun olarak Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde (SDKM) perdelerini açtı. 1 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de Anton Çehov’un ünlü Vişne Bahçesi oyunuyla Kocaelili tiyatro severlerle buluştu. Şehir Tiyatrolarının yönetimi ve oyuncuları, yeni sezonun ilk oyununda oldukça heyecanlıydı.

SİGALI: “SEYİRCİMİZ İLE BULUŞTUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ”

Kocaeli Şehir Tiyatroları ailesi olarak bir buçuk yıldan sonra tekrar seyirci ile buluştuklarını belirten Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, “Biz ve tüm dünya bu süreçte çok zor günler geçirdik. Tiyatro insanla sıcak temas ile yapılan bir sanat dalı bu anlamda seyirciden uzak olmak bizi de idmansızlaştırdı. Şimdi yavaş yavaş üzerimizdeki o ölü toprağını atıp tekrardan seyircimizle buluşma noktasına geldik. Çok mutluyuz bugün çok zor bir metinle perde açtık. Anton Çehov’un Vişne Bahçesi ile perdeyi açtık. Bu metin gerçekten çok güzel bir metin. Şimdi önümüzde 25. İKSV festivali var. Bu oyunumuzla İstanbul Tiyatro Festivaline davet edildik. Şimdi burada uluslararası bir arenada bu oyunumuz ile Kocaeli’mizi temsil edeceğiz” dedi.

“SANATA AÇ KALMIŞIZ”

Oyunu çok beğendiğini ve güzel bir oyun ile Şehir Tiyatrolarının faaliyetlerine başladığını belirten Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu “Uzun bir aradan sonra Kocaeli Şehir Tiyatrolarında tekrar sahneyi izlemek bizim için gerçekten mutluluk verici. Her şeyden önce oyuna bayıldım. Alkışlamayı gerçekten özlemişiz ve sanata aç kalmışız. Kocaeli Şehir Tiyatroları da bizim bu açlığımızı doyuracak” dedi. Oyun sonrası açıklamada bulunan Zeynep Emiroğlu, “İnanın bu günü o kadar çok özlemiştim ki üç gündür buranın hayalini kurarak geldim. İstanbul’da bulunan çocuklarımı bile bu oyuna gelmeleri için ısrarla çağırdım. Yaklaşık iki yıldır bizler bu sahnelerimizi ve oyuncularımızı izlemekten mahrum kalmıştık. Anton Çehov’un Vişne Bahçesi ile sezonu açan Kocaeli Şehir Tiyatrolarının ekibi, oyuncuları tebrik ediyorum. Bu akşam her şey muhteşemdi” ifadelerini kullandı.

“HEYECANLIYIZ VE ÇOK MUTLUYUZ”

Tiyatroların açılmasının sanat severler için çok iyi olduğunu ifade eden Sema Kapıcı, “Bir buçuk yıldır kapalı olan tiyatrolar bence çok büyük bir kayıptı. İnşallah bu sezon bunu telafi ederiz” dedi. Bir buçuk yıldır tiyatrolardan uzak oldukları için hüzünlü olduklarını ifade eden Tuba Örer, “Şuan Anton Cehov Vişne Bahçesi oyununa gelmiş bulunmaktayız. Çok heyecanlıyız. Umarım bu tür oyunlarla devam ederiz” dedi. Pandemiden dolayı evden film ve dizileri takip ettiklerini belirten Yusuf Kemal Nuhoğlu, “Tabiki canlı performans takip etmek çok daha farklı. Uzun bir aradan sonraki ilk oyun geldik izleyeceğiz ve mutluyuz” şeklinde konuştu.

OYUNUN KONUSU

Sadece tiyatronun değil, yaşama dair hemen tüm alanların ve hatta tüm dünyanın yeniden tanımlandığı, büyük dönüşümlerden geçtiği bir zamanın oyunudur Vişne Bahçesi. Bu nedenle tüm zamanların oyunudur. Tiyatro literatürünün en önemli yazarlarından biri olan ve dünya prömiyerinden kısa bir süre sonra hayata gözlerini yuman Anton Pavloviç Çehov’un 1903-1904 yıllarında tamamladığı son oyunudur. Onu bir tiyatro yazarı olarak üne taşıyan oyunu Martı olarak kabul edilse de, Vişne Bahçesi yazarın en yetkin ve ustalıklı eseri olarak dünya tiyatro yazınında önemli bir yere sahiptir. İnsan ve yaşam gerçeğinin olanca yalınlığı ve basitliği ile aktarıldığı bu oyunda hüzünle mutluluk, aşk ve keder, komedi ile yıkım iç içe geçer. Tıpkı hayat gibi; zıtlıkların bir karışımıdır hayat ve son sözü hep hayat söyler…

EKİP VE OYUNCU KADROSU

Yazan: Anton Pavloviç Çehov, Yönetmen: Mehmet Birkiye, Çeviren: Belgi Paksoy, Dekor Tasarımcısı: Efter Tunç, Kostüm Tasarımcısı: Ayşegül Alev, Işık Tasarımcısı: Cem Yılmazer, Müzik: Fırat Akarcalı, Koreograf: Tuğçe Tuna, Efekt Tasarımcısı: Ahmet Tanık,

Dramaturg: Melih Korukçu, Yönetmen Yardımcısı: Arzu Bigat Baril, Reji Yardımcısı: Azer Şelte. Oyuncular; Esra Bezen Bilgin, Ezgi Özbalı, Seda Güven Şahin, Nuri Karadeniz, H.Fatih Sevdi, Başar Alemdar, Bülent Baytar, Emre Işık, Zeynep Özan, Cüneyt Gürbüz, İlker Bağlam, Sarper Saydam, Sezen Düzakar Çetindaş, Duygu Mine Özcan, Tunç Efe, Nursel Çeliktürk, Semih Eraslan.

ONLİNE VE AÇIK HAVA OYUNLARI

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs pandemisi nedeniyle Kocaeli Şehir Tiyatroları, 1,5 yıl önce salonlardaki oyunlarına ara vermişti. Şehir Tiyatroları bu süreçte Kocaelili tiyatro severlere online oyunlar ve açık havada sergilenen oyunlarla ulaştı. Şehir Tiyatrolarının bu gösterileri pandemi sürecinde Kocaelililere moral kaynağı oldu.







































