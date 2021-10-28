Şehir Tiyatroları, Vişne Bahçesiyle İstanbul Tiyatro Festivalinde Katılacak





Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt kısa süre önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’na konuk oldu. Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı’nın misafiri olarak Vişne Bahçesi oyununu izleyen Kurt, ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı ziyaret etti. Kurt ile Sigalı arasında yapılan görüşmeler neticesinde Devlet Tiyatroları’nın Kocaeli’de sahne alması kararlaştırıldı. Öte yandan Şehir Tiyatrosu, kasım ayında düzenlenecek İstanbul Tiyatro Festivaline Vişne Bahçesi oyunuyla katılacak. Yerli ve yabancı çok özel yapımların yer aldığı festivale 15 yıl sonra tekrar kabul edilen Kocaeli Şehir Tiyatrosu, böylece önemli bir başarıya daha imza attı.

DEVLET TİYATROSU KOCAELİ’DE SAHNE ALACAK

Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın Vişne Bahçesi oyununun izleyen ve tam not veren Devlet Tiyatroları Genel Müdür Kurt, oyun öncesi ve sonrasında Genel Sanat Yönetmeni Sigalı ile bir araya geldi. Sigalı ile Kurt, Devlet Tiyatroları ve Kocaeli Şehir Tiyatrosu arasından yapılacak bir protokolle karşılıklı oyun değişimi yapılması konusunda görüş birliğine vardı. Buna göre 12, 13, 14 Kasım tarihlerinden Devlet Tiyatroları, Bizim Yunus adlı oyununu SDKM’de sahneleyecek.

FESTİVAL HEYECANI YAŞANIYOR

Kocaeli Şehir Tiyatrolarında bir başka heyecan ise İstanbul Tiyatro Festivali için yaşanıyor. Yerli ve yabancı tiyatro ve dans topluluklarının izleyiciyle buluştuğu uluslararası bir etkinlik olan İstanbul Tiyatro Festivali, ilk kez 1989 yılında gerçekleştirildi. Her yıl kasım ayında, iki haftalık süreyle düzenlenen festival kapsamındaki yapımlar ve topluluklar, hem izleyiciye hem de sanat dünyasına farklı açılımlar kazandırıyor; ulusal ve uluslararası, klasik ve çağdaş yorumlar, İstanbul Tiyatro Festivali merceğinden sahnelere yansıyor. Pandemi nedeniyle geçen yıl yapılamayan festival, bu yıl yine kasım ayında gerçekleşecek. Şehir Tiyatrosu, İstanbul Tiyatro Festivaline Vişne Bahçesi oyunuyla katılacak.

‘’25. YILIMIZ DOLU DOLU GEÇECEK”

Yaşanan gelişmeleri değerlendiren Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Sigalı, ‘’1,5 yıllık zorunlu aranın ardından Kocaeli seyirciyle iki yeni oyunumuzla buluşmaktan büyük keyif aldık. Yeni sezon için çok iyi hazırlandık. Vişne Bahçesi ve Radyo-yu Humayun oyunlarımız ilk günden seyirciden yoğun ilgi gördü ve beğeniyle karşılandı. Kasımın 2. haftası Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivaline Vişne Bahçesi oyunuyla katılacağız. 14’ü yerli, 11’i yabancı olmak üzere çok değerli seçkileri gündemine alarak programında yer veren İKSV İstanbul Tiyatro Festivali, tiyatromuzu bu seçkilerin içinde gösterime değer bularak programına dahil etti. Ve tiyatromuz 15 yıl sonra tekrar festival programına girerek büyük bir başarıya imza attı. Bu bizim için çok önemli. Bir diğer güzel gelişme ise Devlet Tiyatroları ile imzalayacağımız protokol. Devlet Tiyatroları her ay bir oyunu burada sahneleyecek. Bizde farklı bir yere gidip ilimizi temsil edeceğiz. Ocak ayında kurumumuz 25. yılına ulaşıyor. Seyircimiz için çok güzel oyunlar hazırladık” ifadesini kullandı.























