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Şehir Tiyatrolarında Radyo-yu Humayun Heyecanı

Kocaeli Şehir Tiyatrosu, yeni sezonun yeni oyunlarından Radyo-yu Humayun’u ilk gösteriminde Kocaeli tiyatro severlerin beğenisine sunacak

Şehir Tiyatrolarında Radyo-yu Humayun Heyecanı

18 Ekim 2021 Pazartesi 12:38

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, pandemi nedeniyle verilen 1,5 yıllık aranın ardından geçtiğimiz günlerde Anton Çehov’un Vişne Bahçesi oyunuyla perdelerini yeniden açmıştı. Pandemi sürecini en güzel şekilde değerlendiren ve Kocaelili tiyatro severlere birbirinden güzel oyunlar hazırlayan Şehir Tiyatrolarında şimdi de ‘’Radyo-yu Humayun‘’ heyecanı yaşanıyor. Şehir Tiyatroları yeni sezonun yeni oyunlarından Radyo-yu Humayun oyununu 21 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00’de SDKM Büyük Sahne’de sergileyecek.

 

OYUNUN KONUSU

Hayri ve Hayrunnisa, 1.Dünya Savaşı arifesinde, İstanbul’da babalarından kalma konaklarında, kalfaları Efser’le mütevazı bir hayat sürmektedirler. İşinden kovulan Hayri yüzünden zora giren hayatları, Kenan ve Mehmet kardeşlerin dâhil olmasıyla ve radyo icat etmeye çalışmalarıyla iyice içinden çıkılmaz hal alır. İki perdelik komedide Kocaelili tiyatro severler gönüllerince eğlenecek.

EKİP VE OYUNCU KADROSU

Yazan: Özlem Lale, Yönetmen: İlham Yazar, Dekor Tasarım: Hakan Dündar, Kostüm Tasarım: Deniz Bilgili, Müzik: Oktay Köseoğlu, Işık Tasarım: Erol Dinçdemir, Koreograf: Seda Özgiş, Ses Tasarım: Ahmet Tanık, Yönetmen Yardımcısı: İrem Kahyaoğlu Yılmaz, Yönetmen Yardımcısı: Utku Oğuz.

Oyuncular; Aytek Mete Elgün, Betül Akgün, Cansu Cengiz Mengüç, Cemal Aldıç, Nursel Çeliktürk, Semih Eraslan, Serhat Güzel, Tekin Ezgütekin, Tunç Efe, Veysel Sami Berikan, Volkan Dinç, Zeynep Dilara Saydam,

 












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