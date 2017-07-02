ŞEHİRLER VE KÜLTÜRLER KAYNAŞMASI 

Ülkemizin en uzun soluklu etkinliklerinden olan ve bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan Şehirler ve Kültürler Kaynaşması için tüm hazırlıklar tamamlanırken, Darıca Sahili’nde başlayacak olan ülkemizin en uzun soluklu etkinliklerinden olan Şehirler ve Kültürler Kaynaşması 41 gün boyunca farklı kültürleri bir araya getirecek.

Dernek Geceleri Kura ile Belirlendi

02 Temmuz Pazar günü Artvinliler Derneği ile start alacak olan program kapsamında, çekilen kura ile belirlenen tarihlere göre her il farklı bir akşam kendi yörelerini tanıtan bir program düzenleyecek. Aynı şekilde İl derneklerinin kendi kültürlerini yansıtacağı stantlarda çeşitli yöresel yemekler ve hediyelik ürünler yer alacak. Program 12 Ağustos’ta Ankaralılar Derneği’nin düzenleyeceği gecenin ardından 13 Ağustos’ta Darıca Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Final Gecesiyle sona erecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kutlanacak

Şehirler ve Kültürler Kaynaşması kapsamında 'Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü' olarak kabul edilen 15 Temmuz’da Darıca Belediyesi tarafından özel bir gece düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl FETÖ’ye bağlı bir grup asker tarafından yapılmaya çalışılan darbe girişiminin yıl dönümünde Darıca Belediyesi tarafından şehitlerimiz için özel bir program düzenlenecek. Darıca Sahili’nde düzenlenecek olan Demokrasi ve Milli Birlik Günü içinde Darıca Belediyesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Şehirler ve Kültürler Kaynaşması Bir Kardeşlik Projesidir

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak tüm bölge halkını Şehirler ve Kültürler Kaynaşması etkinliklerine davet ederek, vatandaşların her ortamda iki yıldır terör olayları dolayısıyla gerçekleştiremedikleri etkinliklere olan özlemini dile getirdiğine vurgu yaptı.

Başkan Karabacak “gerek derneklerde ve gerekse değişik ortamlarda bir araya geldiğimiz vatandaşlarımız iki yıldır yapamadığımız şölenlere olan özlemlerini dile getiriyorlar. Ne zaman tekrar yapılacağını merak ediyorlar, itiraf etmek gerekirse bizler de şölenleri özledik. Bu yıl nasip olursa dokuzuncusunu düzenleyeceğimiz Şehirler ve Kültür Kaynaşması ülkemizde eşi benzeri olmayan bir program. 7 dernekle başlayıp 41 derneğe ulaştığımız ülkemizin en uzun soluklu projelerinden olan Şehirler ve Kültürler Kaynaşması bir kardeşlik projesidir. Doğusundan batısına binlerce insanımızı her akşam Darıca sahilinde buluşturduğumuz, Darıca Belediyesi ve tüm il derneklerimizle beraber yaptığımız bu etkinlikte yaklaşık 1,5 ay boyunca halkımızla birlikte olacağız. Tüm bölge halkımızı bu güzel etkinliğimize bekliyorum.” diyerek düşüncelerini ifade etti.