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Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne tasarruflu aydınlatma

Büyükşehir Belediyesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne taktığı 90 adet 150 wattlık led ampullerle yüzde 69 elektrik tasarrufu sağladı.

Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne tasarruflu aydınlatma

21 Ekim 2019 Pazartesi 11:52

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. tarafından işletmesi yürütülen Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki eski aydınlatmaların yerine yeni aydınlatmalar takılarak yüzde 69 elektrik tasarrufu sağlandı. Büyükşehir Belediyesi, otogarda yapılan aydınlatma çalışmasında hali hazırda var olan 150 adet projektörün yerine 90 tane led takarak daha fazla ışığı, daha az maliyetle elde etti. Yeni sistemle özellikle yolcuların terminale giriş ve otobüse bindiği bölgelerde aydınlık alanlar elde edilirken vatandaşların seyahat işlemlerini daha kolay gerçekleştirmesi de sağlandı.

 

480W’LIK PROJEKTÖRÜN YERİNE 150W’LIK LED

Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin eski sisteminde kullanılan 150 adet 480 wattlık ampulleri son teknoloji 90 adet 150 wattlık led ampullerle değiştiren Büyükşehir Belediyesi, yüzde 69’luk elektrik tasarrufu elde etti. Hava kararmaya başladığı andan itibaren otomatik olarak yanan led lambalar, terminalin özellikle dış kısmına daha fazla aydınlık alan yaratırken tasarruf da sağladı. Yeni ampullerin yarattığı etki de gerek seyahat eden vatandaşlardan gerekse terminaldeki esnaflardan tam not almayı başardı.

 

  
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