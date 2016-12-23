Şehit Acısı Gölcük’e Düştü!

Şehit acısı bir kez daha Kocaeli’ye düştü. El Bab ve çevresindeki çatışmalarda şehit olan Gölcüklü Piyade Binbaşı Bülent Albayrak’ın Gölcük’de yaşayan ailesine acı haber geldi. Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve İlçe Müftüsü Mehmet Yazıcı ile askeri yetkililer, şehadet haberini vermek için Şirinköy Mahallesi’nde şehidin babası Hasan Albayrak’ın yaşadığı eve geldi. Türk bayrağı asılan eve gelen şehit babasının komşuları, taziyelerini iletti. Haber verilmesi üzerine şehidin Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yaşayan ablası Gamze Göktepe de Gölcük’e ulaştı. Aile, daha sonra Gölcük Belediyesine ait bir araçla şehidin Ankara’daki evine hareket etti. Evli ve bir çocuk babası olan şehit binbaşının, evinin Ankara'da olduğu öğrenildi. Şehidimizin Bursa Osmangazi'de annesinin yanına defnedileceği öğrenildi.