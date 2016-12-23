GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şehit Acısı Gölcük’e Düştü!

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ'ın 3 ayrı bölgede düzenlediği bombalı araçlarla yapılan intihar saldırıları sonucu 16 askerimiz şehit oldu.

Şehit Acısı Gölcük'e Düştü!

23 Aralık 2016 Cuma 10:03

Şehit acısı bir kez daha Kocaeli’ye düştü.  El Bab ve çevresindeki çatışmalarda şehit olan Gölcüklü Piyade Binbaşı Bülent Albayrak’ın Gölcük’de yaşayan ailesine acı haber geldi. Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve İlçe Müftüsü Mehmet Yazıcı ile askeri yetkililer, şehadet haberini vermek için Şirinköy Mahallesi’nde şehidin babası Hasan Albayrak’ın yaşadığı eve geldi. Türk bayrağı asılan eve gelen şehit babasının komşuları, taziyelerini iletti. Haber verilmesi üzerine şehidin Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yaşayan ablası Gamze Göktepe de Gölcük’e ulaştı. Aile, daha sonra Gölcük Belediyesine ait bir araçla şehidin Ankara’daki evine hareket etti. Evli ve bir çocuk babası olan şehit binbaşının, evinin Ankara'da olduğu öğrenildi. Şehidimizin Bursa Osmangazi'de annesinin yanına defnedileceği öğrenildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
KUZEY MARMARA OTOYOLU İÇİN KOCAELİ BÖLGESİ KAMULAŞTIRILACAK PARSELLER KUZEY MARMARA OTOYOLU...
GEBZE'NİN SAHİBİ YOK MU? GEBZE'NİN SAHİBİ...
KAZA KAZA
Türkiye - İspanya (EURO 2016) Türkiye - İspanya...
Anahtar Kelimeler
KocaeliElbabŞehit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
27 Asker Hakkında İddianame Hazırlandı 27 Asker Hakkında İddianame Hazırlandı
Kendileri Küçük, Yürekleri Kocaman Kendileri Küçük, Yürekleri Kocaman
Böyle Yas Tutulur mu? Böyle Yas Tutulur mu?
Karaosmanoğlu, Kızılay’ı Ağırladı! Karaosmanoğlu, Kızılay’ı Ağırladı!
Bölge Müdürleri SDM'de Toplandı! Bölge Müdürleri SDM'de Toplandı!
MYB Belgeleri Dağıtıldı! MYB Belgeleri Dağıtıldı!
Yukarı Çık

27 Asker Hakkında İddianame Hazırlandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı Etimesgut...

Haberi Oku