Şehit Aileleri Derneği'den ziyaret

Başkan Karaosmanoğlu, Kocaeli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Satılmış Demir ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede terörle mücadele başta olmak üzere tarih boyunca tüm şehitler bir kez daha rahmetle yâd edildi.

‘’Elhamdülillah’’ bu milletin boynu bükülmez

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Satılmış Demir ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Şanlı bir destan olarak adını tarihe altın harflerle kazımış bir ecdada sahip olduklarını belirten Karaosmanoğlu, “Tarihimizin her döneminde büyük kıvanç ve gurur duyduğumuz atalarımız olduğunu görüyor ve biliyoruz. Milletimiz cesur ve kendini bilen geçmişinden beslenen, Anadolu’nun izlerini taşıyan ve kültürünü kucağında sarmalayan halkımızla bugün haklı bir mücadeleyi yurt içinde ve yurt dışında veriyoruz” dedi.

KEDERE DUR DEMENİN ZAMANI GELMİŞTİR

Terörle mücadelede kahraman Mehmetçiklerimiz her daim olduğu gibi bugünde Afrin’de mücadele ediyor ve gerekeni yapıyor vurgusu yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Fedakâr Mehmetçiklerimiz olduğu sürece Elhamdülillah bu milletin boynu bükülmez” şeklinde konuştu. Dünyanın farklı bir coğrafyalarına Türkiye’nin şefkat elinin uzandığını da dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bugün dünyadaki vahşete, gözyaşına, eleme, kedere dur demenin zamanı gelmiştir” hatırlatması yaptı.

“BAŞKAN KARAOSMANOĞLU’NA TEŞEKKÜR ETTİ”

Yiğitlerimiz Afrin’de terörü sonlandırmak ve sınırlarımız etrafından oluşturulmak istenen terör devletçiklerine karşı gereken her türlü adımı attığını da belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Dualarımız onlarladır. Başta Afrin’de olmak üzere bugüne kadar canını gözünü kırpmadan vatanı için feda etmiş şehitlerimize rahmet diliyorum” ifadelerini sarf etti. Kocaeli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Satılmış Demir de, şehit ailelerine ve gazilerine karşı her daim duyarlı olan Başkan Karaosmanoğlu’na teşekkür etti.