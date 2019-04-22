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Şehit Ailelerine Türk Bayrağı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hafta sonunu oldukça yoğun bir tempoda geçirirken vatandaşların acı ve tatlı günlerinde yanlarında oldu. Darıca’da şehit ailelerini de ziyaret eden Bıyık, Türk bayrağı hediye etti.

Şehit Ailelerine Türk Bayrağı

22 Nisan 2019 Pazartesi 10:19

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hafta sonunu oldukça yoğun bir tempoda geçirdi. Darıcalı vatandaşlarla yoğun programlarda bir araya gelen Bıyık, şehit ailelerini de unutmadı. AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay’la birlikte şehit ailelerini ziyaret eden Bıyık, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

TÜRK BAYRAĞI HEDİYE ETTİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sırasıyla Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit olan Murat Tevlim ile Diyarbakır’da uğradığı hain saldırı sonucu şehit olan Şehit Polis Necdet Alıcı ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Merkezi’nde hainler tarafından şehit edilen Şehit Edip Zengin’in Darıca’daki ailelerini ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu. Şehit ailelerinin acılarını paylaşan Bıyık, Türk Bayrağı hediye ederken her zaman yanlarında olacağının sözünü verdi. Şehit ailelerinin baş tacı olduğunu ifade eden Bıyık, “Sizler bize vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin emanetisiniz. Sizlerin sorunu bizim sorunumuzdur. Her zaman sizlerin yanında olacağım” dedi. Şehit annelerinin ellerini öpen Bıyık, hayır duası aldı.

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