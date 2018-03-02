Şehit ailesine ziyaret

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Fırat Kalkanı Harekâtı sırasında Suriye’nin El-Bab kentinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim’in baba ocağını ziyaret etti. İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık’ın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Karaosmanoğlu, Şehit Murat Tevlim için Kuran-ı Kerim okudu. Şehit Murat Tevlim’in çocukları Talha Buğra ve Defne Yağmur Tevlim’le yakından ilgilenen Karaosmanoğlu, “Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak bizim görevimizdir” dedi.

“RABBİM ÜLKEMİZİN BİRLİĞİNİ VE BERABERLİĞİNİ DAİM ETSİN”

Şehit Uzman Çavuş Murat Tevlim’in Babası Mustafa Tevlim, ziyaret nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür ederken, “Her daim devletimizin ve sizlerin ilgisiyle karşılaştık. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Şehit babası olmak bir şereftir. Rabbim ülkemizin birliğini ve beraberliğini daim etsin” ifadelerini sarf etti. Fırat Kalkan Harekâtı’nda şehit olan 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim için dua eden Başkan Karaosmanoğlu da, “Şehidimiz mekânı cennet olsun. Onun ortaya koyduğu mücadele hak ile batılın mücadelesiydi” ifadelerini sarf etti.

“RABBİM TÜM ŞEHİTLERİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN”

Şehitlerimizin emanetlerinin her türlü ihtiyacında gereken neyse yapılacağını da belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Bizlerin temel görevi canı pahasına bu ülkenin geleceği ve güvenliği için mücadele ederken şehit düşmüş kardeşlerimizin geride bıraktığı emanetlere kendisi gibi bakmaktır. Elimizden ne geliyorsa Büyükşehir Belediyesi olarak yapmaya hazırız. Rabbim tüm şehitlerimizden Allah razı olsun” diye konuştu. Türkiye’nin sınırları etrafından oluşturulmak istenen terör koridoruna müsaade edilmeyeceğini de vurgulayan Karaosmanoğlu, “Rabbim Mehmetçiklerimizi korusun” diyerek açıklamalarını tamamladı. Başkan Karaosmanoğlu ayrıca Şehit Murat Tevlim’in babası Mustafa Tevlim’e bir adet Kuran-ı Kerim hediye etti.