Şehit ateşi yine ilimize düştü

Fırat Kalkanı adı verilen operasyonlar sırasında IŞİD'li teröristlerin saldırıları sonucu 14 asker şehit oldu. El Bab ve çevresindeki çatışmalarda şehit olan Piyade Binbaşı Bülent Albayrak'ın, Gölcük'te ikamet eden ailesine acı haber verildi.

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve İlçe Müftüsü Mehmet Yazıcı ile askeri yetkililer, şehadet haberini vermek için Şirinköy Mahallesi’nde şehidin babası Hasan Albayrak’ın evine geldi. Türk Bayrağı asılan şehit evinde yapılan taziyelerin ardından, şehidin Ankara'daki evine hareket edilmesi için Gölcük Belediyesi'ne bağlı bir araç tahsis edildi. Evli ve bir çocuk babası olan şehit binbaşının, annesini Marmara Depremi’nde hayatını kaybettiği öğrenildi. Şehidimizin cenazesi Ankara'da toprağa verilecek.