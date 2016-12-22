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Şehit ateşi yine ilimize düştü

TSK tarafından Suriye'nin kuzeyindeki terör karşıtı hareketlerde 14 asker şehit oldu. Şehitlerden birinin ateşi ilimize düştü.

Şehit ateşi yine ilimize düştü

22 Aralık 2016 Perşembe 10:07


Fırat Kalkanı adı verilen operasyonlar sırasında IŞİD'li teröristlerin saldırıları sonucu 14 asker şehit oldu.  El Bab ve çevresindeki çatışmalarda şehit olan Piyade Binbaşı Bülent Albayrak'ın, Gölcük'te ikamet eden ailesine acı haber verildi.

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve İlçe Müftüsü Mehmet Yazıcı ile askeri yetkililer, şehadet haberini vermek için Şirinköy Mahallesi’nde şehidin babası Hasan Albayrak’ın evine geldi. Türk Bayrağı asılan şehit evinde yapılan taziyelerin ardından, şehidin Ankara'daki evine hareket edilmesi için Gölcük Belediyesi'ne bağlı bir araç tahsis edildi. Evli ve bir çocuk babası olan şehit binbaşının, annesini Marmara Depremi’nde hayatını kaybettiği öğrenildi. Şehidimizin cenazesi Ankara'da toprağa verilecek.

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Şehit Ateşi Yine Ilimize Düştü
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Harekat kapsamında, El Bab ve çevresindeki çatışmalarda şehit olan Piyade Binbaşı Albayrak'ın babasına...

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