Şehit evinde birlik mesajı

15 Temmuz darbe girişiminden sonra düzenli olarak her ay bir araya gelen siyasi parti il başkanları bugün Gebze’de toplandı, ardından Kayseri’de çarşı iznine çıkan halk otobüsüne bombalı araçla yapılan terör saldırısında şehit düşen askerlerimizden Abdülsamet Özen’in Körfez Yeniyalı Mahallesi’ndeki babaevine giderek taziye ziyareti gerçekleştirdi. Burada şehit babası Hüseyin Özen, annesi Hayriye Hanım ve kardeşleri Semih ile Kübra Nur’la beraber Türk bayrağı açarak birlik mesajı verildi. Şehit evi ziyaretine Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da katıldı.