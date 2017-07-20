Şehit Halisdemir’in adı Kültür Merkezi’nde Yaşatılacak

15 Temmuz gecesi şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir adına yapılan Kültür Merkezi, memleketi Niğde de yapılacak törenle hizmete girecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, 15 Temmuz’da şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir için memleketi Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Beldesi’nde inşa ettiği Kültür Merkezi’nin açılışı 22 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00’da törenle gerçekleştirilecek. Açılışa Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Büyükşehir Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kocaeli’deki siyasi parti il başkanları, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ile ulusal ve yerel basın mensupları katılacak. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın da törene katılması bekleniyor.

2 BİN 500 METREKARE ALAN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Şehit Ömer Halisdemir’in adının yaşatılması için doğup büyüdüğü Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Beldesi’nde yaptığı parktan sonra yeni bir açılışı daha hayata geçiriyor. Toplam 2 bin 500 metrekare alan üzerinde kurulu Şehit Ömer Halisdemir, Kültür Merkezi Şehit Ömer Halisdemir Parkı’nın yakınında yer alıyor. Kültür Merkezi’nde kahraman askerimizin özel eşyalarının sergileneceği müze ile gençlerin kullanımına sunulacak alan yer alıyor.