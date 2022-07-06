Şehit Murat Tevlim Üst Geçidinde kuzey asansöre pano değişimi

Bu kapsamda bir bakım ve onarım çalışması Çayırova’da bulunan Şehit Piyade Çavuş Murat Tevlim Üst Geçidi kuzey asansöründe gerçekleşiyor. Buradaki kuzey asansör, güvenlik önlemlerinin ve kullanım konforunun arttırılması nedeniyle 15-20 gün kullanım dışı olacak
SİSTEMİ KAPATIYORLAR
Asansörde pano değişimi yapan Büyükşehir ekipleri, sık sık acil stop düğmesine basılmasından dolayı devre dışı kalan yürüyen merdivenler konusunda ise bir açıklama yaptı. Yürüyen merdivenlerde acil durum ihtimaline karşı acil stop düğmesinin iptal edilemediğini bildiren Büyükşehir yetkilileri, tam bu noktada bazı kişilerin bu düğmeye basıp sistemi kapattığını ve bundan dolayı da yürüyen merdivenlerin çalışamaz hale geldiğini belirtti. Yaşanan bu durum en çok asansörleri kullanan dezavantajlı grupları zor durumda bırakıyor.
213 KEZ TEKRARLANMIŞ
Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, haziran ayında 213 kez bu durumun tekrarlandığını sistemden tespit etti. Yani bazı kişiler kasıtlı olarak, günde ortalama 7 kez Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim üst geçidinin yürüyen merdivenini acil durum butonuna gereksiz yere basılması sonucu devre dışı bırakmış.
15-20 GÜN KAPALI OLACAK
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin bakımsızlık ya da başka bir nedenden dolayı arızaya geçmesinin söz konusu olmadığını ve bu bağlamda Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim üst geçidinin kuzey asansörünün güvenlik önlemlerinin ve kullanım konforunun arttırılması nedeniyle 15-20 gün devre dışı kalacağını bölge halkına duyurdu. Böylece Büyükşehir, pano değişimini yaptıktan sonra asansörü devreye alacak. Bu süreçte vatandaşlar yürüyen merdivenleri kullanabilecek.