Şehit Murat Tevlim Üst Geçidinde kuzey asansöre pano değişimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin üst geçitlerinde bulunan, özellikle engelli ve yaşlı vatandaşların güvenliği ve konforu için inşa ettiği asansör ve yürüyen merdivenlerin periyodik olarak bakımlarını gerçekleştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda bir bakım ve onarım çalışması Çayırova’da bulunan Şehit Piyade Çavuş Murat Tevlim Üst Geçidi kuzey asansöründe gerçekleşiyor. Buradaki kuzey asansör, güvenlik önlemlerinin ve kullanım konforunun arttırılması nedeniyle 15-20 gün kullanım dışı olacak





SİSTEMİ KAPATIYORLAR





Asansörde pano değişimi yapan Büyükşehir ekipleri, sık sık acil stop düğmesine basılmasından dolayı devre dışı kalan yürüyen merdivenler konusunda ise bir açıklama yaptı. Yürüyen merdivenlerde acil durum ihtimaline karşı acil stop düğmesinin iptal edilemediğini bildiren Büyükşehir yetkilileri, tam bu noktada bazı kişilerin bu düğmeye basıp sistemi kapattığını ve bundan dolayı da yürüyen merdivenlerin çalışamaz hale geldiğini belirtti. Yaşanan bu durum en çok asansörleri kullanan dezavantajlı grupları zor durumda bırakıyor.





213 KEZ TEKRARLANMIŞ





Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, haziran ayında 213 kez bu durumun tekrarlandığını sistemden tespit etti. Yani bazı kişiler kasıtlı olarak, günde ortalama 7 kez Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim üst geçidinin yürüyen merdivenini acil durum butonuna gereksiz yere basılması sonucu devre dışı bırakmış.





15-20 GÜN KAPALI OLACAK



