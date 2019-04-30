Şehit Öğretmen Adına Kütüphane Kuruluyor

11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda Kocaeli’nin Gebze ilçesinde görevi başında şehit edilen Öğretmen Necmettin Kuyucu’nun adı verilen Anadolu Lisesinde oluşturulacak kütüphane için anlamlı bir etkinlik gerçekleştiriliyor. “Gençler, Elinizden Gelen Kitap Olsun” sloganıyla devam eden etkinlik ile özel olarak hazırlanan kumbarada şehit öğretmenimizin adına yapılacak kütüphaneye kitap toplanıyor. Kumbaraya kitap atmak ve destek olmak amacı ile Kocaeli Kitap Fuarı’na Memur – Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da geldi. Yalçın “ “Kocaeli’nin en güzel kütüphanesini Şehit Öğretmenimiz Necmettin Kuyucu adına şehre kazandıracağız” dedi. Yalçın’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal da eşlik etti



BİLGİMİZİ ÖĞRENCİMİZE AKTARABİLDİĞİMİZ KADAR MUTLU OLUYORUZ

Kocaeli Kitap Fuarı’nda özel olarak hazırlanan kumbaraya kitap atmadan önce açıklamada bulunan Memur Sen Genel Başkanı Yalçın” Bir eğitimci olarak amacımız gerileyen medeniyeti yeniden inşa ve ihya etmektir. Bilgimizi öğrencimize aktarabildiğimiz kadar mutlu oluyoruz. Bir öğretmen için en kötü şey öğrencisi tarafından katledilmektir. Necmettin Öğretmenimiz bu acıyı tattı, ailesi de bu acıyı yaşadı. Bu durum bizim asla onaylayabileceğimiz bir durum değildir. Şehit öğretmenimizin yaşadığı bu olay bizi gerçekten çok derinden üzdü” dedi.



KÜTÜPHANEYİ BİZ YAPIYORUZ, KİTAPLARI DA SİZLERİN DESTEĞİYLE TOPLUYORUZ

Bir öğretmenin en önemli sermayesinin kitap, en önemli amacının öğrencilerine faydalı olmak olduğunu dile getiren Yalçın” Bugün burada bulunmamızın amacı Necmettin öğretmenizin hayatını vakfettiği öğrencilerinin, kitapla buluşması için okulunda bir kütüphane kurulmasına aracılık etmek. Kütüphaneyi biz yapıyoruz, kitapları da sizlerin desteğiyle topluyoruz. Bu ortamın tesis edilmesinde bizlere destek olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum. Gerçekten bu anlamlı ve özel kampanyayı hayata geçirerek herkese örnek oldular” şeklinde konuştu.



ÖĞRETMEN ARKADAŞLARI VE ÖĞRENCİLERİNDEN KİTAP

Memur – Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Yalçın ve Yeşildal’ın, kitapları kumbaraya bırakmasından sonra çocuklar, öğrenciler, öğretmenler ve her yaştan vatandaş kampanyaya destek olmak adına kitap kumbarasına kitap bıraktı. Kumbaraya kitap bırakanlar arasında şehit öğretmenin öğretmen arkadaşları ve öğrencileri de bulundu.