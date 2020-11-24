ŞEHİT ÖĞRETMEN ŞENAY AYBÜKE YALÇIN KADIN VE ÇOCUK SPOR MERKEZİ AÇILDI

Sırasöğütler Mahallesi’nde yapımı tamamlanan spor salonuna Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kadın ve Çocuk Spor Merkezi ismi verilirken 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Darıca protokolü tarafından tanıtımı yapıldı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, söz verdiği projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Sırasöğütler Mahallesi’nde yapımı tamamlanan spor salonu açılışa hazır hale gelirken 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tanıtım programı düzenlendi. Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kadın ve Çocuk Spor Merkezi isminin verildiği spor salonu için 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tanıtım programı gerçekleşirken törene Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ve Aybüke öğretmenin şehit olduğu sırada yanında bulunan öğretmen arkadaşı Tuğçe Topaloğlu ile birlikte mahalle muhtarı ve meclis üyeleri katıldı.



SPOR SALONU HAYIRLI OLSUN

Koronavirüs tedbirleri kapsamında açılış programı yerine dar kapsamlı tanıtım programı düzenlenirken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yapımı tamamlanan spor salonunu protokole ve misafirlere gezdirerek çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Söz verdiği bir projeyi daha hayata geçirmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, yapının sadece spor salonu olmadığını aynı zamanda kadın ve çocuklar için yeni bir yaşam alanı olduğunu ifade ederek “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde yapımını tamamladığımız Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kadın ve Çocuk Spor Merkezi’nin ilçemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.



ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN

Şenay Aybüke Yalçın, Batman Kozluk'ta 9 Haziran 2017'de henüz 7 aylık müzik öğretmeniyken öğrencilerine karne dağıttıktan sonra arkadaşlarıyla eve dönüşünde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit oldu. Aybüke Yalçın, vefat ettiğinde henüz 22 yaşında hayatının baharındaydı. Aybüke öğretmen; ülkesini, milletini seven, saygılı, aynı zamanda idealist bir öğretmendi. 'Bayrağın dalgalandığı her yer benim vatanımdır' diyerek çok sevdiği öğretmenliğe başlayan Aybüke öğretmene kıyan hain terör örgütünü bir kez daha lanetliyoruz. Vatanın dört bir yanında, en zor şartlarda bile mesleğini hakkıyla yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum” diye konuştu.



KADIN VE ÇOCUK YAŞAM MERKEZİ

Spor salonu hakkında da bilgi veren Başkan Muzaffer Bıyık, “Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz projeleri hayata geçirmek için canla başla çalışıyoruz. Özellikle kadınlardan böyle bir talep vardı. Spor yapmak isteyen ancak çocuklarını emanet edecek yer bulamadıklarını söyleyen kadınlar için bu spor salonunu faaliyete geçirdik. Burada sadece kadınlar ve çocuklar olacak. Kadınlar alt katta spor yaparken çocukları da üst katta eğitim ve eğlence alanımızda vakit geçirecek. Böylece kadınlar gönül rahatlığıyla diledikleri zaman spor yapabilecek. Burasını sadece bir spor salonu olarak değil aynı zamanda kadın ve çocuk yaşam alanı olarak planladık” diye konuştu.



YENİ AYBÜKE’LER YETİŞECEK