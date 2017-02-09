Şehit Sayısı 5'e Yükseldi

Türkiye sınırının terör örgütlerinden temizlenmesi için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor.

Bu kapsamda kuşatmaya alınan El Bab'da önemli tepeler ele geçirildi. Terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyonlar tüm hızıyla devam ederken bölgeden acı haber geldi.

5 ŞEHİT, 15 YARALI

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada harekat kapsamında sabah saatlerinde terör örgütü DEAŞ üyeleri ile çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğu, 15 askerin hafif yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

ŞEHİT SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Akşam saatlerinde çıkan çatışmada şehit olan 2 asker ile birlikte gün içerisinde şehit olan asker sayısı 5'e yükseldi. Helikopterle Gaziantep'e getirilen şehit askerin naaşı otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

58 DEAŞ'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede havadan ve karadan DEAŞ'a karşı yapılan operasyonlar sonucu ise 58 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.