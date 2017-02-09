GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şehit Sayısı 5'e Yükseldi

Fırat Kalkanı Harekatı'nda Suriye'nin El Bab şehrinde bugün çıkan çatışmalarda şehit olan asker sayısı 5'e yükseldi.

Şehit Sayısı 5'e Yükseldi

09 Şubat 2017 Perşembe 09:43

 Türkiye sınırının terör örgütlerinden temizlenmesi için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor.

Bu kapsamda kuşatmaya alınan El Bab'da önemli tepeler ele geçirildi. Terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyonlar tüm hızıyla devam ederken bölgeden acı haber geldi.

5 ŞEHİT, 15 YARALI

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada harekat kapsamında sabah saatlerinde terör örgütü DEAŞ üyeleri ile çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğu, 15 askerin hafif yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

ŞEHİT SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Akşam saatlerinde çıkan çatışmada şehit olan 2 asker ile birlikte gün içerisinde şehit olan asker sayısı 5'e yükseldi. Helikopterle Gaziantep'e getirilen şehit askerin naaşı otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

58 DEAŞ'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede havadan ve karadan DEAŞ'a karşı yapılan operasyonlar sonucu ise 58 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyuTerörŞehitEl BabDeaş
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bakan Işık'tan 'İslam İttifakı' merkezine ziyaret Bakan Işık'tan 'İslam İttifakı' merkezine ziyaret
Soğuklar geri dönüyor! Soğuklar geri dönüyor!
Balık ağına öyle bir şey takıldı ki... Balık ağına öyle bir şey takıldı ki...
2 Evladını Öldürdü! 2 Evladını Öldürdü!
EL BAB' ta ÇATIŞMA: 2 ŞEHİT,15 YARALI EL BAB' ta ÇATIŞMA: 2 ŞEHİT,15 YARALI
Vali ve Sanayicilere Büyük Görev Vali ve Sanayicilere Büyük Görev
Yukarı Çık

banner198

Bakan Işık'tan 'İslam İttifakı' merkezine...
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giden Milli Savunma Bakanı Işık, 41 ülkenin üye olduğu 'Teröre Karşı...

Haberi Oku