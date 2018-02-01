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Şehit ve azi aileleri Kocaeli'nde

15 Temmuz şehit ve gazi aileleri Kocaeli gezisi kapsamında Kâğıt Müzesi ve Bilim Merkezini ziyaret etti.

Şehit ve azi aileleri Kocaeli'nde

01 Şubat 2018 Perşembe 10:30

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren SEKA Kâğıt Müzesi ve Bilim Merkezi Kocaeli ve il dışından gelen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. 15 Temmuz şehit ve gazi aileleri Kocaeli gezisi kapsamında Kâğıt Müzesi ve Bilim Merkezini ziyaret etti. 

 KÂĞIT MÜZESİ VE BİLİM MERKEZİNİ GEZDİLER

İstanbul’dan grup halinde Kocaeli gezisi için gelen 15 Temmuz şehit ve gazi aileleri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren SEKA Kâğıt Müzesi ve Bilim Merkezi’ni ziyaret etti. Kâğıt Müzesinde sergilenen eserleri rehber eşliğinde inceleyen heyet, Kâğıt Müzesi gezisinden sonra Bilim Merkezinde düzenlenen bilim etkinliğine katıldı.

 KÂĞIT MÜZESİ VE BİLİM MERKEZİ YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren SEKA Kâğıt Müzesi ve Bilim Merkezi Kocaeli ve Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Bu kapsamda 2017 yılı içerisinde, Kâğıt Müzesini 196 bin 890, Bilim Merkezini 151 bin 402 vatandaş ziyaret etti.


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