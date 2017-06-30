Şehitlerimiz için bir Yasin de sen oku

15 Temmuz hain darbe girişiminin seneyi devriyesinde düzenlenecek etkinlik öncesinde www.duayadavet.org sitesinden şehitlerimiz için 249 bin adet Yasin alınmaya devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin seneyi devriyesinde 249 demokrasi şehidimizi ve tüm şehitlerimizi görkemli bir etkinlikle anmaya hazırlanıyor. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda düzenlenecek etkinlik 15 Temmuz Cumartesi akşamından 16 Temmuz Pazar sabahına kadar aralıksız devam edecek. Program öncesinde şehitlerimize 249 bin Yasin’i Şerif okunması için internet üzerinden duaya davet etkinliği düzenlendi. Etkinlik gecesinde ise Türkiye’nin farklı illerinden gelecek 249 hafız, sahnede oluşturacakları Türk Bayrağı kareografisiyle şehitlerimiz için okudukları hatimlerin son cüzünü tilavet edecek.

HALKIMIZIN KAHRAMANCA DİRENİŞİ ANILACAK

15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişimi, Kurtuluş Savaşından bu yana maruz kaldığımız en büyük tehditti. Tankların önüne yatan, otomatik silahlara göğsünü siper eden milletimiz; o gece 249 şehit ve 2 bin 193 gazi vererek darbe girişimini durdurdu. 15 Temmuz Destanı; Çanakkale ve İstiklal Harbi gibi tarihe altın harflerle geçti. Milletimizin elleriyle yazdığı bu destanın 1. seneyi devriyesinde Kocaeli'de; 15 Temmuz öncesi, akşamı ve sabahına yayılan etkinliklerle demokrasi kahramanlarımızı ve tüm şehitlerimizi anacağız. Büyükşehir Belediyesi o gece halkımızın kahramanca direnişini ve 28 gece süren demokrasi nöbetlerinde yaşanan heyecanı tekrar hatırlatmak amacıyla Türkiye genelinde benzeri olmayan bir organizasyona imza atacak.

WWW.DUAYADAVET.ORG

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin yapacağı çalışma kapsamında etkinlik öncesinde farklı illerdeki İmam Hatip Liselerinde okuyan 249 hafız öğrenci, program tarihine kadar 15 Temmuz şehitleri için hatimler okuyacak.

Kocaelililerin katılımıyla milletimizin ezelden gelen ‘’bir ölür, bin diriliriz’’ anlayışından yola çıkarak her şehidimiz için bin adet olmak üzere 249 bin Yasin-i Şerif okunacak. Yasin okumak isteyen Kocaeliler www.duayadavet.org web sitesinden de kayıt yaptırabilecek. Aktif hale gelen internet sitesinden halen Yasin okumaları alınmaya başlandı. İnternet sitesine girenler, kaç adet Yasin okumak istiyorlarsa sitedeki ilgili bölüme yazabilecek. Sitede 15 Temmuz şehitlerimizin isimleri ve fotoğraflarıyla o gece yaşananları anlatan bilgi ve görsellerle etkinlik programı yer alıyor.

249 HAFIZLA TÜRK BAYRAĞI KAREOGRAFİSİ

15 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00’den başlayıp 16 Temmuz Pazar sabahı 06.00’ya kadar devam edecek etkinlikte 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda(Perşembe Pazarı), büyük bir sahne kurulacak. Sahnenin hakim rengi bayrağımızın al rengi olacak. Türk Bayrağı olarak tasarlanacak sahnede 249 hafızın katılımıyla özel bir anma programı gerçekleştirilecek. Ülkemizin çeşitli şehirlerinden Kocaeli'ne gelen hafızlar, gecenin anlamına uygun özel bir koreografi ile sahnede yer alacak. Şehitlerimiz için okunulan hatimlerin son cüzü ana sahnede okunacak. Hafızların tamamı beyaz kıyafetler içinde olacak. Hafızlar, sahne yerleşiminde bayrağımızın hilal ve yıldızını temsil edecek. Böylece yukarıdan bakıldığında şanlı Türk Bayrağımızın görüntüsü oluşacak.

AYETLERİN MEALLERİ LED EKRANDAN VERİLECEK

Sahnenin ortasında, yıldız figürünü oluşturan hafızlar; kafirlerin, münafıkların, mümin ve şehitlerin özelliklerinin anlatıldığı ayeti kerimeleri her biri birer ayet olmak üzere okuyacak ve eşzamanlı LED ekranlarda ayet-i kerimelerin mealleri yansıyacak. Programın sonunda hafızlar ve Kocaeliler tarafından okunan Hatim ve Yasin-i Şeriflerin duası gerçekleştirilecek.

TÜM MİNARELERDEN SALALAR OKUNACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından en ince ayrıntısına kadar titizlikle planlanan programda 15 Temmuz girişiminin başladığı saat olan 21.32'de İl Müftülüğü tarafından Kocaeli’ndeki camilerden ve ana sahneden salalar okutulacak. Alana kurulacak LED ekranlarda 15 Temmuz gecesini anlatan, geceye ait çarpıcı görüntülerin yer aldığı belgesel film gösterimi yapılacak.

PROF. M. EMİN AY, SERDAR TUNCER, GRUP TİLLO

Belgesel gösteriminin ardından Bursa Eski İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Ay tarafından kısa bir sohbet yapılacak. Program dahilinde Serdar Tuncer, 15 Temmuz akşamında okuyacağı şiirlerle gecenin ruhani iklimi zenginleştirilecek. Ömer Karaloğlu ve Grup Tillo ise programın sonunda günün anlamına ve ruhani atmosferine uygun konserler verecek. Gece boyunca 15 Temmuz’daki 249 şehidimiz ve teröre kurban verdiğimiz tüm asker, polis ve sivil şehitlerimiz anılacak.

HERKESE TÜRK BAYRAĞI, ŞAPKA VE TİŞÖRT

Geceye katılan vatandaşlar temsili olarak Milli İrade ve Demokrasi nöbeti tutmaya davet edilecek. Sahnedeki LED ekranlardan 15Temmuz hain darbe gecesinde haber kanallarında verilen haberler, sabah namazına kadar yayınlanacak. Geceye katılan vatandaşlara 15 Temmuz Şehitleri adına şerbet, gülsuyu ve lokma ikram edilecek. Ayrıca tüm katılımcılara alanın çeşitli yerlerine konuşlandırılmış stantlarda; Türk Bayrağı, şapka ve tişörtler hediye edilecek.

ONBİNLER SABAH NAMAZINDA BULUŞACAK

Sabaha kadar nöbet tutan vatandaşlar, alanda kurulacak mescitte kılınacak sabah namazına davet edilecek. Okunacak Kunut dualarıyla ülkemizin birliği ve beraberliği için Allah'tan yardım ve inayet dilenecek. Şehitlerimize yapılacak duaların ardından hep birlikte sabah namazı eda edilecek. Sabah namazı sonrası vatandaşlara simit-çay ikramında bulunulacak.

TÜM HALKIMIZI BEKLİYORUZ

15 Temmuzu anlamına ve ruhuna uygun etkinliklerle idrak etmek,

aziz şehitlerimizi şükranla anmak, gazilerimize vefamızı sunmak,

15 Temmuz Ruhunu diri tutmak, Milli Birlik ve Kardeşliğimize Kocaeli'den katkı sağlamak amacıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğü ve ÖNDER tarafından düzenlenecek Duayla Nöbet Vakti’ne tüm halkımızı bekliyoruz.