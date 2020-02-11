Şehitlerimiz Var Başımız Sağolsun

Milli Savunma Bakanlığından İdlib'deki saldırıya ilişkin yapılan açıklamada,
"Yoğun topçu atışı neticesinde 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır."
"Angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle mukabele edildi. Şu ana kadar 115 rejim hedefi ateş altına alındı. İlk bilgilere göre, 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. " denildi.
Bakanlık açıklamasında, Rejim unsurlarına verilen karşılıkla "3 tank ve 2 top/havan mevziinin tahrip edildiği, 1 helikopterin isabet aldığı" bilgisine yer vererek şunları kaydetti: "Hedeflere meşru müdafaa kapsamında atışlar devam etmektedir. " denildi
Şehitlerimize yüce Allah cc rahmet başta aile ve yakınları olmak üzere devlet ve milletimize başsağlığı diliyorum