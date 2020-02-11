Şehitlerimiz Var Başımız Sağolsun

Suriye’yi yıllardan beri cehenneme çeviren milyonlarca insanı katleden Esad ve yandaşları zalimliklerine sözde medeni dünyanın gözü önünde devam ediyor. Halkını katleden katil ve zalim Esad’ın paralı uşakları İdlib’de yine Türk askeri üssüne saldırdı. Ne yazık ki 5 kahraman askerimiz şehit oldu.Gazilerimiz var.