banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şehitlerimize Dua başlığı TT oldu

Büyükşehir Belediyesi’nin 249 demokrasi şehidimiz ve tüm şehitlerimiz için düzenlenen etkinlik için açılan twitter gündem başlığı ilk sıraya yükseldi

Şehitlerimize Dua başlığı TT oldu

07 Temmuz 2017 Cuma 12:33

Kocaelililerin katılımıyla milletimizin ezelden gelen ‘’bir ölür, bin diriliriz’’ anlayışından yola çıkarak her şehidimiz için bin adet olmak üzere 249 bin Yasin-i Şerif okunuyor. Yasin okumak isteyen Kocaelililer www.duayadavet.org web sitesinden de kayıt yaptırabiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 15 Temmuz hain darbe girişiminin seneyi devriyesinde düzenleyeceği etkinlik öncesi twiterde oluşturulan #ŞehitlerimizeDua gündem başlığı kullanıcılar tarafından ilk sıraya yükseldi.

5 MİLYON 869 BİN ERİŞİM

Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan #ŞehitlerimizeDua gündem başlığı 6 Temmuz Perşembe günü saat 21.00’da Türkiye gündem listesinde (TT) birinci oldu. #ŞehitlerimizeDua başlığı 08 Temmuz Cuma sabahı saat 07.00’a kadar gündem listesinde kaldı. 5 milyon 869 bin erişimin sağlandığı gündem başlığına 10 bin 350 tekil kullanıcı paylaşım yaparken 19 bin adet tweet atıldı. Paylaşım yapanlar arasında televizyon programcısı Serdar Tuncer, yazar Yusuf Kaplan gibi ünlü isimler de yer aldı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sünnet çocuklarına hediye bisikletler Sünnet çocuklarına hediye bisikletler
DÜZCELİLER MEHTERAN'LA COŞTU DÜZCELİLER MEHTERAN'LA COŞTU
Genel Sekreter Bayram, Vali Aksoy’u ziyaret etti Genel Sekreter Bayram, Vali Aksoy’u ziyaret etti
Asırlık “Taş Camii” Yenileniyor Asırlık “Taş Camii” Yenileniyor
Atık Yönetimi İZAYDAŞ’ta Tartışıldı Atık Yönetimi İZAYDAŞ’ta Tartışıldı
Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü ve Emniyetin başarısı! Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü ve Emniyetin...
Yukarı Çık

banner149

Sünnet çocuklarına hediye bisikletler
Gebze Belediyesi’nin düzenlediği Geleneksel 23. Sünnet Şöleninde delikanlılığa ilk adımlarını atan...

Haberi Oku