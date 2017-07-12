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Şehitlerimiz’e okunan Yasin’ler 300 bini buldu

Şehitlerimiz’e okunan Yasin’ler 300 bini buldu

Şehitlerimiz'e okunan Yasin'ler 300 bini buldu

12 Temmuz 2017 Çarşamba 22:41

 
www.duayadavet.org internet sitesinde okunan Yasin-i Şeriflerin sayısı 300 bini buldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 15 Temmuz hain darbe girişiminin seneyi devriyesinde 249 demokrasi şehidimizi ve tüm şehitlerimizi anacağı etkinlik öncesinde okunan Yasin-i Şeriflerin sayısı 297 bin 681’e ulaştı. www.duayadavet.org internet sitesinde okunan Yasinlerin sayısı vatandaşlarımızın büyük ilgisiyle her geçen gün artmaya devam ediyor.
 
VATANDAŞLARIMIZ YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Büyükşehir Belediyesi’nin www.duayadavet.org internet sitesi ile 249 demokrasi şehidimiz ve tüm şehitlerimiz için hedeflenen 249 bin Yasin-i Şeriflerin sayısı şimdiden 300 bini buldu. Kocaelililerin katılımıyla milletimizin ezelden gelen ‘’bir ölür, bin diriliriz’’ anlayışından yola çıkarak her şehidimiz için bin adet olmak üzere Yasin-i Şerifler okunmak için yola çıkılmıştı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği anlamlı davete her gün yüzlerce Yasin okumak için siteden kayıt alınmaya devam ediliyor.
 
WWW.DUAYADAVET.ORG

Yasin okumak isteyen Kocaelililer www.duayadavet.org web sitesinden de kayıt yaptırabiliyor. İnternet sitesine girenler, kaç adet Yasin okumak istiyorlarsa sitedeki ilgili bölüme yazabiliyor. Şu ana kadar yüz binin üzerinde Yasin-i Şerif okundu. Sitede 15 Temmuz şehitlerimizin isimleri ve fotoğraflarıyla o gece yaşananları anlatan bilgi ve görsellerle etkinlik programı da yer alıyor.

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Şehitlerimiz’e Okunan Yasin’ler 300 Bini Buldu
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