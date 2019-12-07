ŞEHİTLERİN KEMİKLERİ SIZLIYOR
Gebze Eskihisarda Tarih Katliamı Şehitlerin kemikleri sızlıyor
Birinci Dünya harbi Çanakkale savaşların da Anadolu dan cepheye gönüllü asker gelmesini önlemek için, İngiliz E 11 deniz altısı tarafından Eskihisara gelen İngiliz askerleri tarafından bombalanan Eskihisardaki tarihi demir yolu köprüsünün ayakları hafriyat yığınları altın da kaldı. Vatandaşlar vali Hüseyin Aksoy ile Büyükşehir belediye başkanı Tahir Büyükakın ın el koyup tarihi köprü ayaklarının koruma altına almasını istediler.
Tarihi Demir yolu köprüsü Uluslarası sempozyum da bilimsel araştırma Bildiri ve Tez konusu oldu : http://www.kocaelitarihisempozyumu.com/bildiriler2/90.pdf
Gazetemiz yıllar önce yetkilileri uyarmıştı. Yıllar önce yaptığımız haberimiz ; http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=1799&t=makale