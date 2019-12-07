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ŞEHİTLERİN KEMİKLERİ SIZLIYOR

Gebze Eskihisarda Tarih Katliamı Şehitlerin kemikleri sızlıyor

ŞEHİTLERİN KEMİKLERİ SIZLIYOR

07 Aralık 2019 Cumartesi 10:28

Kocaelili yetkili ve yöneticilerin tarihi eserlere karşı büyük vefasızlığı Gebzeliler. Kocaeli Valisi Hğseyin Aksoy İle Kocaeli Büyükşehir belediye başkanı Tahir Büyükakını göreve davet ediyor Gebze Eskihisar da Çanakkale savaşları hatırasını yaşatan Tarihi tiren yolu köprüsü hafriyat yığınları altında kalmasına yetkililer seyirci kaldı.

Birinci Dünya harbi Çanakkale savaşların da Anadolu dan cepheye gönüllü asker gelmesini önlemek için, İngiliz E 11 deniz altısı tarafından Eskihisara gelen İngiliz askerleri tarafından bombalanan Eskihisardaki tarihi demir yolu köprüsünün ayakları hafriyat yığınları altın da kaldı. Vatandaşlar vali Hüseyin Aksoy ile Büyükşehir belediye başkanı Tahir Büyükakın ın el koyup tarihi köprü ayaklarının koruma altına almasını istediler.

Tarihi Demir yolu köprüsü Uluslarası sempozyum da bilimsel araştırma Bildiri ve Tez konusu oldu  : http://www.kocaelitarihisempozyumu.com/bildiriler2/90.pdf
Gazetemiz yıllar önce yetkilileri uyarmıştı. Yıllar önce yaptığımız haberimiz ; http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=1799&t=makale
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