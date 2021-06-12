Şehitlikler Çiçek Açtı







Ülkemize canlarını emanet eden ve başımızın tacı şehitlerimize ve şehitliklerimize her daim gözümüz gibi bakıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğü Bağçeşme Namazgah Şehitliği ve Kocaeli genelindeki tüm şehit mezarlarının bakımını, temizliğini ve çiçeklendirmesini en güzel şekilde yapıyor.

MEZARLIKLAR TEMİZLENDİ VE ÇİÇEKLENDİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli genelinde bulunan tüm şehit mezarlarına her zaman olduğu gibi büyük bir özen gösteriyor. Bu kapsamda merkezde bulunan Bağçeşme Namazgâh şehitliği olmak üzere tüm şehitliklerimiz elden geçiriliyor. Şehitliklerdeki eksiklikler tamamlanıyor ve şehit mezarlıklarının üzerlerine rengârenk mevsim çiçekleri ekiliyor. Canlarını vatan uğruna feda eden şehitlerimizin emanetlerine hassasiyetle sahip çıkılıyor.

TÜM İLÇELERDEKİ ŞEHİTLİKLER ELDEN GEÇİRİLİYOR

Kocaeli genelinde tüm ilçelerimizde Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğü ve ilçe belediyelerimiz ile koordineli olarak başlatılan çalışma ile Gebze’den Kartepe’ye, Karamürsel’den Kandıra’ya tüm ilçelerimizde bulunan şehit mezarlarımızın bakımları, çiçeklendirmeleri, mermerlerinin yenilenmesi düzenli olarak takip ediliyor ve en kısa sürede gerekli çalışmalar yapılıyor. Özellikle çiçek ekim mevsiminde tüm şehit mezarlarımız rengarenk çiçeklerle donatıldı. Görevli ekipler en güzel çiçeklerle ve büyük bir özenle şehit mezarlarımızı adeta çiçek bahçesine çevirdiler.

BAĞÇEŞME NAMAZGAH ŞEHİTLİĞİ GÖZ BEBEĞİ

Vatan için en aziz emanetleri canlarından geçen aziz şehitlerimizi uzun yıllardır misafir eden Bağçeşme asker ve polis şehitliklerimiz bu yıl bir başka güzel oldu. Tüm bakımları en ince ayrıntısına kadar tamamlanan Bağçeşme Şehitliği ekilen birbirinden güzel çiçeklerle rengarenk bir görüntüye kavuştu. Şehitliği ziyaret eden şehit yakınları da, yapılan çalışmaları çok beğendiklerini, Bağçeşme Şehitliği’nin Türkiye’nin en güzel ve örnek şehitliklerinden biri olduğunu ifade ederek yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler.



















