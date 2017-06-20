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Şehr-i Ramazana Veda Ederken

İftar coşkusu Teravih huzuru ve. Sahur Bereketine bir yıl hasret kalacağız

Şehr-i Ramazana Veda Ederken

20 Haziran 2017 Salı 09:32

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Mübarek Ramazan ayında hava yağmur bereketi ve rahmeti ile sürdü sıkıntı yaşamadan oruçlarımızı tuttuk. Bir birinden önemli iftar davetlerine katılıp dostlarla hasret giderdik bazı akşamlar bir kaç davete birden yetişmeye çalıştık. Dün akşam Başkan Kemal beyin daveti ile katıldığım GİRİB in iftar davetinde aylardır görüşemediğimiz dostlarla hasret giderdik iftarı Gebze'nin 40 mahallesinin tek bayan Muhtarı olan merhum Ayşe ananın torunlarından. Şükriye Kavran 50 yıl önce ilk okulu birlikte okuduğunuz Kemal. Çavdar ve diğer arkadaşlarla ilk okul yıllarımızı konuşup çocukluk anılarımızı hatırladık. Gümüşhaneliler vakfı başkanı olan ve 35 yıl önceden tanıdığım Hamit. Örgüçe iftar davetinden dolayı teşekkür ettim çok Arzu etmeme rağmen katılamadığım 550 yıllık tarihi geçmişi olan doğduğum köy Soğukpınar beldemizin derneğinin iftar coşkusunu uzaklardan yaşadım 
Birinci cihan harbinden kurtuluş savaşına belgesel çekimleri yoğunluğundan dolayı katılamadığım Kocaeli Gazetecile cemiyetinin iftar programına katılan Tgf başkanı sn karaca ve yönetim kurulu üyeleri ile cemiyet Başkanı çetin beye başarılar diledim. Artık yavaş yavaş ramazana veda etmemin hüznünü yaşarken bin aydan daha hayırlı olan. Kur'anı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek kadir gecesini idrak ve ihya etmeye ve bayram coşkusunu doya doya yaşamaya hazırlanıyoruz. Mübarek Ramazan ayı başlı başına bir Kültür ve medeniyet islamın beş şartından birisi ne mutlu bizlere bu kültürü ibadet olarak doya doya yaşıyoruz
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