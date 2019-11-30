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Şehr-i Şiir,Öğretmenleri konuk etti.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Gebze Şubesi ve Kocaeli Kadın Şair ve Yazarlar Platformu"nun birlikte düzenlediği " bir Şiirsin Öğretmenim" şiir meclisi "27 Kasım Çarşamba günü akşam 19.00 da Gençlik Merkezi Has Oda'da gerçekleştirildi.

Şehr-i Şiir,Öğretmenleri konuk etti.

30 Kasım 2019 Cumartesi 15:44

Kocaeli Büyük şehir belediye başkan vekili sayın Yaşar Çakmak'ın teşrif  ettiği  ve sohbetiyle anlam kattığı  programa , değişik okullardan birbirinden kıymetli çok sayıda öğretmenin yanı sıra,  Prof Dr Bahattin Türetken, Eğitim Bir-sen başkanı Fazlı Yağmur,  Samsunlular dernek başkanı Şakir Töngel,Kent Ka başkanı  Tuba Şensoy ,Naciye Yılmaz, Sinema oyuncusu Ekrem Cincil,  Emine &Şahin Kalkan , Namik &Sevgi Demir ve  Tded -Koşyaz Şair  yazarları ve öğretmenlerinden,
Musa Yaşaroğlu, Hacer Alioğlu Yakuti,  Ayşe Öğünç, Zeynep Çınar, Esma Tekin, Zeynep Keskin,Yasemin Acet ,Merve Kadıoğlu, Bahriye Gürpınar, Masal Öztürk, Ümran Yavaş Tepecik, Rabia Nur Tonlak, Yahya Çerkez ve İbrahim Erdem katıldı.

 Samimi bir atmosferde  gecen programda, Neyzen Erkan Çelik,Tamburi Metehan Döner  doyumsuz muzik ziyafeti ile şiirlere eşlik ederken Ekrem Cincil yorumladığı  türkülerle geceye renk kattı.

Zeynep Keskin'in hazırladığı  41 şiir  sunumu ve küçük  süprizler hoş  anlar yaşattı

 Gönüle ve ruha  hitap eden  "Şiir" İnsan hayatında önemli yer tutar ve  şiir meclislerinde  karşılıklı söyleşi  içinde ayrı bir mana kazanır.
Bu sebeple bu meclisi, daha geniş kitlelere yer vererek  Gebze'de gelenek haline dönüştürmek  istiyoruz.
 Emeği geçen herkese ve katılım gösteren misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz.
Kültürel ve edebi gündemi, bölgemiz için belirlemeye devam edeceğiz inşallah.
 
"Bir Şiirsin Öğretmenim"

Tertip Komitesi,
Hacer Alioğlu Yakuti 
Musa Yaşaroğlu 
Tuba Şensoy 
Gencay Yıldıztekin












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