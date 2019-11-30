Şehr-i Şiir,Öğretmenleri konuk etti.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Gebze Şubesi ve Kocaeli Kadın Şair ve Yazarlar Platformu"nun birlikte düzenlediği " bir Şiirsin Öğretmenim" şiir meclisi "27 Kasım Çarşamba günü akşam 19.00 da Gençlik Merkezi Has Oda'da gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyük şehir belediye başkan vekili sayın Yaşar Çakmak'ın teşrif ettiği ve sohbetiyle anlam kattığı programa , değişik okullardan birbirinden kıymetli çok sayıda öğretmenin yanı sıra, Prof Dr Bahattin Türetken, Eğitim Bir-sen başkanı Fazlı Yağmur, Samsunlular dernek başkanı Şakir Töngel,Kent Ka başkanı Tuba Şensoy ,Naciye Yılmaz, Sinema oyuncusu Ekrem Cincil, Emine &Şahin Kalkan , Namik &Sevgi Demir ve Tded -Koşyaz Şair yazarları ve öğretmenlerinden,

Musa Yaşaroğlu, Hacer Alioğlu Yakuti, Ayşe Öğünç, Zeynep Çınar, Esma Tekin, Zeynep Keskin,Yasemin Acet ,Merve Kadıoğlu, Bahriye Gürpınar, Masal Öztürk, Ümran Yavaş Tepecik, Rabia Nur Tonlak, Yahya Çerkez ve İbrahim Erdem katıldı.

Samimi bir atmosferde gecen programda, Neyzen Erkan Çelik,Tamburi Metehan Döner doyumsuz muzik ziyafeti ile şiirlere eşlik ederken Ekrem Cincil yorumladığı türkülerle geceye renk kattı.

Zeynep Keskin'in hazırladığı 41 şiir sunumu ve küçük süprizler hoş anlar yaşattı

Gönüle ve ruha hitap eden "Şiir" İnsan hayatında önemli yer tutar ve şiir meclislerinde karşılıklı söyleşi içinde ayrı bir mana kazanır.

Bu sebeple bu meclisi, daha geniş kitlelere yer vererek Gebze'de gelenek haline dönüştürmek istiyoruz.

Emeği geçen herkese ve katılım gösteren misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz.

Kültürel ve edebi gündemi, bölgemiz için belirlemeye devam edeceğiz inşallah.

"Bir Şiirsin Öğretmenim"

Tertip Komitesi,

Hacer Alioğlu Yakuti

Musa Yaşaroğlu

Tuba Şensoy