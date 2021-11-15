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Seka Kağıt Müzesi Asitsiz Kâğıt Üretimi Yapıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Kağıt Müzesinde sadece yurt dışından temin edilebilen asitsiz kağıt üretimi yapılıyor

Seka Kağıt Müzesi Asitsiz Kâğıt Üretimi Yapıyor

15 Kasım 2021 Pazartesi 09:14



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren SEKA Kâğıt Müzesi klasik bir müze formatının dışında gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Kâğıt Müzesindeki El Yapımı Kâğıt Atölyesinde hayata geçen “Asitsiz Kâğıt” üretimi deneme çalışmasıyla, özellikle Kâğıt Restorasyon ve Konservasyon laboratuvarlarında tarihi eserlerin onarımı için kullanılan asitsiz kâğıt ihtiyacının üretimi amaçlanıyor.

 

SONUÇLAR BAŞARILI

İstanbul Üniversitesi’nden temin edilen Kenevir ve Linter, Kâğıt Müzesi’nden temin edilen Mitsumata bitkileri, Kâğıt Müzesi Pişirme Laboratuvarı’nda çeşitli kimyasallar ile yüksek sıcaklık ve basınç altında pişirme işlemleri gerçekleştirilip selüloz elde edildi. Elde edilen selüloz asitsiz özellikte olup 7.06-7.09 arasında pH sonucu çıktı.

 

RESTORASYONDA KULLANILDI

Elde edilen kâğıt hamurlarının hazırlanma aşamalarına ise İstanbul Üniversitesi Laboratuvarlarında devam edildi. Çeşitli dövme derecelerinde kâğıt hamurlarından Rapid-Kothen cihazında el yapımı kâğıtlar yapılırken, bu kâğıtlara çeşitli direnç testleri uygulandı ve kâğıtlar arasında kıyaslama yapıldı. Üretilmiş olan Asitsiz Kağıt örnekleri İstanbul'da bulunan Atatürk Kitaplığı - Restorasyon ve Konservasyon laboratuvarında uzman restoratörler tarafından eserlere uygulanarak restorasyon işlemi gerçekleştirildi.

 

TÜRKİYE’DE ÜRETİLMİYOR

Atatürk Kitaplığındaki uzmanlar, “Asitsiz Kâğıt” üretimi projesinin, önümüzdeki yıllarda tam olarak hayata geçirilmesiyle, şimdilik sadece yurt dışından temin edilebilen bu kıymetli kâğıdın ülkemizde de üretilmesinden büyük mutluluk duyacaklarını belirterek, çalışmalarından ötürü Kâğıt Müzesine teşekkür etti. 
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Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
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