Seka Kağıt Müzesi’nde sergi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Kağıt Müzesi tarihe tanıklık ederken aynı zamanda da eğitim kültür ve sanat sergilerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri bitirme projeleri olan “Kocaeli Kongre ve Kültür Merkezi Binası Tasarımı” projeleri iki boyutlu ve üç boyutlu olarak Seka Kağıt Müzesi’nde sergilemeye başladı. Seka Kağıt Müzesi’nde düzenlenen sergi açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezihi Köprübaşı, il protokolü, dekanlar, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

“ÖĞRENCİLER BİZE DAHA YAŞANILIR BİR KENT SUNUYOR”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, sergide öğrencilerin çok büyük emeği olduğunu aktararak, "Bugün açılışını yaptığımız sergi bana 30 yıl önce mezun olduğumda yaşadığım heyecanı hatırlattı. Son derece heyecanlı duygu verici bir sergi olacak. En önemli sanayi kentlerinden birinde yaşıyoruz. Sanayinin dışında sosyal ve kültürel alandaki çalışmalarla da önemli bir kent haline geldik. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nin bu konuda büyük önemi var. Mimar meslektaşlarımızın hazırlayacakları tasarımlar kentimizin daha yaşanılır ve kaliteli bir hale gelmesine katkı sağlayacak. Çıktıkları bu yolda daha yaşanılır kentlerde yaşamamız konusunda onlara başarılar diliyorum” dedi.

ÜNİVERSİTENİN KENTLE BULUŞMASI

Sergi açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Saadettin Hülagü, son dönemde üniversitenin kentle buluşması adına bir gelenek yarattıklarını söyleyerek, "Bugün açılışını yaptığımız sergimiz ve fakülte-belediye arasında kurulan ilişki bu geleneğin önemli göstergelerinden biridir. Bu geleneğin temelinde de üniversitemizde ürettiğimiz her projeyi, eğitimi, ortaya konulan her çıktıyı, kentimiz ve ülkemizle paylaşarak gerçek değerini ortaya çıkarmak yatıyor. Önceki yıllarda da yapılan bu uygulamayı, kentle bütünleşme prensibimizle "Kocaeli Kongre ve Kültür Merkezi Binası Tasarımı" çerçevesinde yapılandırarak bu alanda önemli bir vizyon ortaya koyulduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

SERGİ 29 ARALIK'A KADAR AÇIK

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, sergiyi düzenleyen öğrenci ve jüri üyeleri hocalara teşekkür belgesi takdim etti. Kurdele kesiminden sonra protokol üyeleri öğrencilerin hazırladığı sergiyi gezdi. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı sergideki projeleri tek tek inceleyen Başkan Vekili Özak ve Rektör Hülagü, öğrencilerden projelerle ilgili bilgiler aldı. Öğrencilerin bitirme projelerinden oluşan sergi 29 Aralık tarihine kadar Seka Kağıt Müzesi'nde sergilenmeye devam edecek.