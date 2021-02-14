SEKA Kâğıt Müzesi çekim merkezi haline geldi

Türkiye’nin en büyük endüstriyel mirasının müzeye dönüşüm projesi olan SEKA Kağıt Müzesi, farklı yaş gruplarından oluşan ziyaretçilerinin yanı sıra dizi, reklam, müzik klibi, televizyon programları ve dergi çekimleri için aranan yer durumunda.

YAZILI VE GÖRSEL MEDYANIN İLGİ ODAĞI OLDU

Ziyaretçilerine çağdaş bir sergileme yaklaşımıyla unutulmaz bir deneyim sunan Kağıt Müzesi, her yaş grubundan ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. Bunun yanı sıra müze salonlarında yer alan ve korunan tüm makinelerin ihtişamlı görüntüsü ve dokusu yazılı ve görsel medya için eşsiz bir çekim alanı oluşturuyor.

STÜDYO ORTAMI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi SEKA Kağıt Müzesi dizi-filmler için faaliyet gösteren bir fabrika, tv programları için gezilecek bir mekân, belgeseller için bir rota, müzik klipleri için harika bir stüdyo ortamı sunuyor. Kâğıt müzesi, dizi-filmler, reklam, dergi, tv programları ve katalog çekimlerine ev sahipliği yapıyor.

PAYİDAH ABDÜLHAMİT, FUTBOLUN ŞEHİRLERİ…

Geçtiğimiz süreçte TRT’nin sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid bazı sahneler için Kâğıt Müzesi’ni kullandı. Türkiye’nin tematik müzelerini gezen Özgür Atanur’un sunduğu Ekotürk - Ziyaretçi Defteri programı, Bein Sports Futbolun Şehirleri ve Kanal D Yatıya Misafirim var programları da Kağıt Müzesi’nin misafiri oldu. Yine bir çok müzisyenin video klip çalışmalarının adresi SEKA Kağıt Müzesi oldu.