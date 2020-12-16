banner562
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Seka Park Bilim Merkezi Yaya Üst Geçidi Tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçaray Tramvay Hattı’nın Kocaeli Kongre Merkezi ve Eğitim Kampüsü duraklarına yapılan yaya üst geçitlerinde çalışmalar sürüyor

Seka Park Bilim Merkezi Yaya Üst Geçidi Tamamlandı

16 Aralık 2020 Çarşamba 15:24

 

Büyükşehir Belediyesi tarafından Bilim Merkezi, Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi ve Eğitim Kampüsü Tramvay istasyonları yaya üst geçitlerinde yapılan çalışmalar devam ediyor. Büyük bir oranda yapımı tamamlanan üst geçitlerin çelik kiriş ve merdiven imalatları devam ediyor. Akçaray Tramvay Hattı’nın Seka Park Bilim Merkezi durağı yanına inşa edilen üst geçit ise tamamlandı.

 

ENGELLİ VE YAŞLILAR İÇİN ASANSÖR

Akçaray Tramvay Hattı’nın Seka Park Bilim Merkezi durağı yanına inşa edilen çelik karkas yaya üst geçidi, vatandaşların Bilim Merkezi, Seka Kağıt Müzesi, Batı Terminali ve Seka Park’a ulaşımında kolaylık sağlayacak. 81,7 metre uzunluğunda 3,3 metre platform genişliğine sahip üst geçitte 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların kullanımı için 2 adet de asansör bulunuyor.

 

ÇELİK KİRİŞ VE MERDİVEN İMALATLARI SÜRÜYOR

Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’ne ulaşımı sağlayacak yaya üst geçidinde ise çelik imalatları, asansör kulesi cephe kaplamaları devam ediyor. 63,40 metre uzunluğunda 3,35 metre genişliğindeki üst geçit tramvaydan inenlerin Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’ne geçişlerine kolaylık sağlayacak.

 

TEMEL BETON DÖKÜMÜ YAPILDI

Sekapark 2. Etap ile Eğitim Kampüsü tramvay durağı arasında yapımı devam eden yaya üst geçidinde de çalışmalar hummalı bir şekilde sürdürülüyor. Temel beton dökümünün yapıldığı yaya üst geçidinde çelik kiriş ve merdiven imalatları devam ediyor.

 















 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli Sanayi Odası 2021 Yılı Bütçesi 21 Milyon TL Kocaeli Sanayi Odası 2021 Yılı Bütçesi 21 Milyon...
Gebze'de ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı Gebze'de ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı
Cinsel istismar sanığına 34 yıl 3 ay hapis cezası verildi Cinsel istismar sanığına 34 yıl 3 ay hapis cezası...
Kocaeli Evladına Sahip Çıkıyor. Kocaeli Evladına Sahip Çıkıyor.
Fabrika gibi okul Fabrika gibi okul
Kocaeli'de Tır Durakta Bekleyen Servis Minibüsüne Çarptı: 1 Yaralı Kocaeli'de Tır Durakta Bekleyen Servis Minibüsüne...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli Sanayi Odası 2021 Yılı Bütçesi 21...
Kocaeli Sanayi Odası’nın 2020 Yılı son Meclis toplantısı KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul Başkanlığında...

Haberi Oku