Seka Park kaykay pisti yenileniyor

İzmit şehir merkezinde sahile sıfır, Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projelerinden biri olan eski Seka Park’ta yer alan kaykay pisti yenileniyor. Çalışma süresince kullanılamayacak alan adrenalin tutkunu sporseverlerin yine uğrak yeri olacak.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Dünya’nın en büyük kent parklarından biri olan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi Seka Park, vatandaşların en uğrak yerlerinden biri. Vatandaşların yoğun ilgisini çeken Seka Park’ta periyodik olarak yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda gençlerin en çok ilgisini çeken Seka Park kaykay pistinde yenileme çalışmaları başladı.

ÇALIŞMA SÜRESİNCE KULLANILMAYACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen çalışmalar kapsamında pistin eskiyen aksamları söküldü. Sökülen kaykay pistinin aksamları yenileriyle değiştirildi. Yenileme çalışması süresince kaykay pisti kullanılamayacak.



AA