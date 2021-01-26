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Seka Tüneli’nde Bakım Ve Temizlik Yapıldı

Büyükşehir ekipleri D-100 trafik yükünü taşıyan Seka Tüneli’nde aydınlatma bakım ve onarımı yaptı

Seka Tüneli'nde Bakım Ve Temizlik Yapıldı

26 Ocak 2021 Salı 15:16

D-100 üzerindeki trafiği büyük ölçüde rahatlatan Seka Tüneli’nde bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve kent içi trafik yükünü de taşıyan Seka Tüneli alt ve üst geçişleriyle Kocaeli’nin en çok kullanılan alanlarının başında geliyor.

 

BAKIM ONARIM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Büyükşehir Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Seka Tüneli’nin her iki güzergahında da aydınlatma arıza bakım ve onarım çalışması yapıldı. Bakım çalışmalarının ardından ise temizlik çalışması gerçekleştirildi.

 

1000 METRE UZUNLUĞUNDA

29.729 metre fore kazıklı, 465 metre kapalı ve 536 metre açık yaklaşımları ile inşa edilen Seka Tüneli’nin toplam uzunluğu ise 1000 metre. D-100 Karayolu’nu 2×2 olarak tünel içine alan Tünel’in her iki yöne de şehre çıkışları bulunuyor.

 















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