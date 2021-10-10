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Sekapark, Kürek Yarışları’na Ev Sahipliği Yapacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları, Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili’nde gerçekleştirilecek

Sekapark, Kürek Yarışları'na Ev Sahipliği Yapacak

10 Ekim 2021 Pazar 21:29



 


 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’deki su sporları ve sahiller üzerine yaptığı çalışmalarla mavi ile yeşili buluşturduğu Sekapark’ta Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları düzenleyecek. Takım ve kulüplerin yer alacağı etkinlik 16 Ekim’de gerçekleşecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; spor kenti vizyonunda Kocaeli’nin su sporlarıyla anılan bir kent olması adına yapılan organizasyonlarla bu hedefe adım adım ulaşmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, bu yolda yapılan tüm çalışmaları dikkatle takip ediyor. Başkan Büyükakın,  tüm spor branşlarına verdiği desteğin yanında, Kocaeli'nin öncü ve model bir şehir haline gelmesi için ortak akılla hareket eden sürdürülebilir bir sistem kurulması yolunda çalışmaların yapılmasına önem veriyor.

 

SEKAPARK UÇURTMA TEPESİ SAHİLİNDE

Türkiye Kürek Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları, Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili’nde gerçekleştirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kürek Federasyonu, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Deniz Ticaret Odası iş birliğiyle yapılacak yarışlara Kocaeli’nden İzmit Sümerspor Kürek Kulübü, Şişecam Çayırova ve Bayramoğlu Kürek Kulübünün yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe, Sinop Gençlik Merkezi Kürek Kulübü, İzmir Kürek Kulübü, Türk Balıkadamlar, TED Ankara Kolejliler, Komodor, Atılım Üniversitesi, İstanbul Kürek Kulübü, Altınboynuz, Galata Kürek Kulübü, Haliç Kürek Kulübü ve Vira Kürek Kulüplerinden 300’ün üzerinde sporcu ve antrenör katılacak. Kayıtlar Türkiye Kürek Federasyonu bilgi sistemi üzerinden alınırken, başvuru için son tarih 13 Ekim olarak belirlendi.

 

DÜNYA ŞAMPİYONASI STANDARTLARINDA YARIŞ

Türkiye’de düzenlenen ilk Dünya Şampiyonası standartlarında yarışma olma niteliğini taşıyacak Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları, 4 bin metrelik parkurda gerçekleştirilecek. Katılımcıların Deniz Küreği Dört çifte (4X+) sınıfındaki teknelerle yarışacakları organizasyon U19 Kadınlar, U19 Erkekler, Kadınlar, Erkekler, Master Kadınlar, Master Erkekler ve Master Mix olmak üzere toplam 7 kategorilerinde yapılacak. 

 

 

 

FISA KURALLARI UYGULANACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi etkinlik için güvenlik, Covid-19 ve diğer tüm sağlık önlemlerini alacak. Türkiye Kürek Federasyonu hakemleri tarafından yönetilecek müsabakalarda Uluslararası Kürek Federasyonu (FISA) Deniz Küreği Kuralları uygulanacak. Organizasyonda, kategorilerinde ilk üç sırayı alan sporculara madalya, kulüplere ise kupa verilecek.







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