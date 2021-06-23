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Sekapark, Su Sporları Festivali’ne Hazır

Büyükşehir Belediyesi 2. Su Sporları Festivali, 26 Haziran Cumartesi günü Sekapark’ta yapılacak

Sekapark, Su Sporları Festivali'ne Hazır

23 Haziran 2021 Çarşamba 15:10


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2. Su Sporları Festivali 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 16.00 – 20.00 saatleri arasında Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili’nde gerçekleşecek. Geçen yıl ilk kez Kocaeli’nin incisi Sekapark’ta su sporu festivali düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin gözbebeği Körfezi yeniden su sporları merkezi olarak tanıtmak için hazırlıklarını tamamladı. Yoğun ilgi görmesi beklenen Su Sporları Festivali, hafta sonuna önemli bir renk katacak. Festival kapsamında alınan pandemi önlemleri gereği girişte HES kodu sorgulaması ile ateş ölçümü yapılacak ve ayrıca festival alanında maske takmak zorunlu olacak. 

 

KAYITLAR DEVAM EDİYOR.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen 2Su Sporları Festivali'nde Yelken, Kürek ve Rüzgâr Sörfü branşlarında lisanslı sporcular yarışırken ayrıca Flyboard gösterisi yapılacak. Kocaeli ili dışından sporcunun kabul edilmeyeceği festivale katılacak lisanlı sporcular ,kayıt işlemlerini İl Temsilcilikleri ile birlikte koordineli bir şekilde yapacak. Su Sporları Festivali'ne şu ana kadar 232 sporcu kayıt olurken dalış yapacak olan sporcuların kayıtları ise devam ediyor.

 

FESTİVALE KATILAN TÜM SPORCULARA HEDİYE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2. Su Sporları Festivali için sosyal medya üzerinden çekiliş düzenlenecek. Kazanan 3 kişi Flyboard denemesi yapacak. Festivale katılan tüm sporculara çanta, anı madalyası, tişört, boyunluk, şapka, bone ve havlu hediye edilecek.













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