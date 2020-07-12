Sekapark’taki yaya geçidinde çalışmalar sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akçaray Tramvay hattında yeni etap çalışmalarını gerçekleştirirken diğer yandan yaya ulaşımın daha güvenli bir şekilde yapılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yaya geçitlerine önem veren Büyükşehir, Kocaelilerin Sekapark ile bağlantısını kolaylaştırmayı hedefliyor.

KONFORLU SEYAHAT GÜVENLİ ULAŞIM

Mart ayında yapılan ihale kapsamında Büyükşehir, konforlu bir seyahatin ardından Sekapark Tramvay İstasyonu’nda inen vatandaşların kolay bir şekilde Batı Terminali ve Sekapark’a geçebilmelerini sağlayacak olan yaya üst geçidinde çalışmalar sürdürüyor.

ENGELLİLER İÇİN ASANSÖR BULUNACAK

Çalışmaları sürdüren Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yaya üst geçidinin ayakları için ilk kazık imalatına başladı. Sekapark İstasyon Durağı’nın hemen yanına inşa edilecek yaya üst geçidi, 88 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde, iki açıklıklı ve çelik malzemeden inşa edilecek. Yaya üst geçidinde engelliler için asansör de bulunacak.

İKİ ÜST GEÇİT DAHA YAPILACAK

Sekapark Tramvay Durağı’nın yanına inşa edilecek olan yaya üst geçidinin yanı sıra Kongre Merkezi ve Eğitim Kampüsü istasyon duraklarının yanına da yaya üst geçidi inşa edilecek. Kongre Merkezi ve Eğitim Kampüsü tramvay duraklarının hemen yanına inşa edilecek olan üst geçitlerden birisi 63.40 metre uzunluğunda, 3.35 metre genişliğinde diğeri de 43.85 metre uzunlukta, 3.35 metre genişliğe sahip olacak.





