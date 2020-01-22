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Şeker, Güler ile Gebze’yi konuştu

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, dün gün boyunca Gebze’de ziyaretler gerçekleştirdi.

Şeker, Güler ile Gebze'yi konuştu

22 Ocak 2020 Çarşamba 09:35

İlk olarak Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’i ziyaret eden İlyas Şeker, Güler ile Gebze gündemini görüştü. Kaymakamlığın yapmış olduğu çalışmalar ile ilgili bilgi alan İlyas Şeker, Gebze’ye yapılacak çalışmalar ile ilgili Güler ile görüş alışverişinde bulundu. İlyas Şeker’e ziyaretleri boyunca AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar’ın yanı sıra, Gebze Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Dinç ve AK Parti Gebze İlçe Başkan yardımcısı Sefa Aydın eşlik etti.  

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