Şeker'den AFAD Ziyareti

HASARLI BİNALAR MASAYA YATIRILDI

İlyas Şeker’i AFAD'da İl Müdürü Salim Tekoğul, Şube Müdürleri Canan Güçlü, Cevat Özdemir, Ümit Çiğdem, Nurten Gümüş ve Selim Biçer karşıladı.

AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Hasan Kandaz ve diğer yöneticilerin de yer aldığı ziyarette Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’e Kocaeli AFAD'ın çalışmalarıyla ilgili genel bilgiler verildi. Daha sonra 1999 depreminden kalan ve İlimiz için risk oluşturan Hasarlı Binalarla ilgili İl AFAD Müdürü Salim Tekoğul bir sunum yaptı.

Tekoğul, ziyarette müzmin hale gelen hasarlı binalar konusunda çözüm üretmek için geçmişte ilimizde uzun yıllar yerel yöneticilik yapan Sayın Vekilimizle bilgi paylaşımında bulunmak istediklerini vurguladı. Hasarlı binalar konusunda yaşanan tıkanıklıkları ve çözüme dönük adımları Sayın Vekilimize aktarmak ve hazırladıkları hasarlı binalar raporunu bu vesileyle kendilerine takdim etmek üzere bu toplantının gerçekleştiğini dile getiren Tekoğul sözlerini şöyle sürdürdü.

“Bu toplantıyla, Ankara’da şehircilik ve yerel yönetimler konularında etkili bir konumda bulunan Kocaeli Milletvekilimiz İlyas Şeker Beye sahada karşılaşılan sorunları Kentsel Dönüşüm Kanunu bağlamında aktarma fırsatı bulduk” dedi.