Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi’nin Temeli Atıldı





2021 yılını atılım ve yatırım yılı ilan eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi proje startını verdi. Başkan Çiftçi’nin seçim beyannamesinde olmamasına rağmen bölge halkının talebi üzerine hayata geçirilen Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

BEYANNAMEMİZDE YOKTU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, siyasi parti ilçe başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları başkanları ve vatandaşların katıldığı temel atma töreninin açılış konuşmasını yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi,” Şekerpınar Mahalle Danışma Meclisimizde vatandaşlarımızın bizden iki önemli talebi olmuştu. Birincisi Sağlık Ocağı, ikincisi ise Bilgi Evi. Bunlar bizim seçim beyannamemizde olmayan yatırımlardı. Ancak vatandaşımızın yoğun bir şekilde bilgi evi ve sağlık ocağı talebine duyarsız kalamazdık. Bu haklı talep için biz de derhal işe koyulduk. Projeye başladık ”dedi

2000M2 4 KATLI OLACAK

Çiftçi,” Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezimizin inşaat alanı 2000 m2 ve 4 kattan oluşacak. Bu proje içerisinde sağlık ocağının yanında, çocuk kulübü, bilgi evi, spor salonu kütüphane, bilgisayar odası ve çok amaçlı etkinlik salonu olacak. İşte hem tüm bu hizmetleri yaparken hem de geleceğe dair temelleri atarken Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir hocamızla el ele verdik ve hızlı bir şekilde yatırımlarımıza başladık. Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. 2021 yılını “yatırım ve atılım yılı” olarak ilan etmiştik. İlk temel atma programımızı yani projelerimizin startını buradan veriyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız her şey Çayırova halkı içindir” ifadeleri kullandı.

Çayırova’nın önemli bir hizmete kavuşacağını ifade eden Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, emeği geçenlere teşekkür etti.

KENT MEYDANI İHALE AŞAMASINDA

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise, Çayırova Akse Mahallesi’nde 80 dönüm alana millet bahçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde 30 dönüm alanda mini millet bahçesi yapacaklarını belirterek,” Vatandaşlarımızın yıllardır hayali olan Çayırova Kent Meydanı projesinin ihale aşamasına geldiğini ve çok yakın zamanda başlayacağını ve 50 milyon TL’lik proje olduğu söyledi.

2000 metrekare alan üzerine yapılacak Bilgi ve Aile Sağlığı Merkezi’nin bölgede ihtiyaç olduğunu ifade eden Büyükakın,” İhalesi yapılan Çayırova Devlet Hastanesini çok yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri temele ilk harç için butona bastılar. Kurban kesimi ve dua ile tören sona erdi.

























