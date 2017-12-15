Şekerpınar Kültür Merkezi’nde Sona Yaklaşıldı

16 dönüm alan üzerinde yapımı devam eden proje içerisinde 600 kişilik düğün salonu, konferans salonu, sinemalar, Kütüphane, Gençlik Merkezi, Bilgievi, Anne-Çocuk Kulübü, Muhtarlık, çeşitli kültür ve sanat alanları, alışveriş alanları, kafeteryalar ve kapalı otoparkı da içerisinde barındıran merkez tam donanımlı yapısıyla ve modern görünümüyle de göz kamaştırıyor. 15 Milyon Liralık bir maliyetle ilçeye kazandırılan Şekerpınar Kültür Merkezi bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek bir donanıma sahip olacak.
Eğitim Kültür Sanat ve Spor Alanlarıyla Bölgenin Cazibe Merkezi Olacak
Başkan Demirci, 3,5 yıllık hizmet süresi içerisinde birçok önemli projeyi ilçeye kazandırdı. Dev yatırımlarla Çayırova’nın sosyal, kültürel ve sportif alanlarda merhale atlamasını sağladı. Başkan Demirci: “Şekerpınar ve Cumhuriyet Mahalleleri konumu itibariyle Çayırova merkezden uzakta bulunuyor. Göçmen konutlarının, Deprem konutlarının ve Toki konutlarının bir arada olduğu ve yoğun bir nüfusa sahip mahallelerimiz için elzem nitelikte bir hizmeti hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kültür Merkezimiz Mahallede eğitimin, sporun, sanatın ve kültürün merkezi işlevi görecek. Yerinden yönetim ve Sosyal Belediyeciliğin Türkiye çapında en güzel örneklerinden birisi olacak.
Başkan Demirci: “Okul Öncesinden Üniversiteye Giden Yolda Çocuklarımızın ve Gençlerimizin Yanındayız”
Yeni Kültür Merkezinin bölgedeki kültürel ve sosyal hayata büyük katkı sunacağını vurgulayan Başkan Demirci: “Burada yaşayan on binlerce vatandaşımız yürüme mesafesinde kendi düğün salonlarına, sinema salonlarına eğitim, kültür ve spor merkezlerine, sanat atölyelerine sahip olacaklar. Belediye olarak ücretsiz 7’den 70’e okul öncesinden üniversiteye kadar uzman eğitmenlerimizle modern, teknolojik, fiziki mekanlarımızla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Bölgeye geçtiğimiz yıl yaptığımız semt pazarı önemli bir ihtiyacı giderdi. Ayrıca prestijli cadde haline getirdiğimiz Tuna Caddesi de her türlü alt ve üst yapısıyla hizmete girdi. Geçtiğimiz hafta yeni biçok amaçlı kapalı spor salonunu Büyükşehir işbirliğiyle ilçemiz kazandı. Şekerpınar 5.etap imar uygulamasını 25 yıllık sorunu da çözmemizle birlikte bölge ilçenin yeni cazibe merkezi haline geliyor. Çayırova ilçesi, Cumhuriyet ve Şekerpınar başta olmak üzere tüm mahalleleriyle her türlü altyapısı ve üstyapısıyla gece gündüz yaşayan ve tercih edilen bir yaşam şehrine dönüşüyor” dedi.