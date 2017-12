Şekerpınar Kültür Merkezi’nde Sona Yaklaşıldı

16 dönüm alan üzerinde yapımı devam eden proje içerisinde 600 kişilik düğün salonu, konferans salonu, sinemalar, Kütüphane, Gençlik Merkezi, Bilgievi, Anne-Çocuk Kulübü, Muhtarlık, çeşitli kültür ve sanat alanları, alışveriş alanları, kafeteryalar ve kapalı otoparkı da içerisinde barındıran merkez tam donanımlı yapısıyla ve modern görünümüyle de göz kamaştırıyor. 15 Milyon Liralık bir maliyetle ilçeye kazandırılan Şekerpınar Kültür Merkezi bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek bir donanıma sahip olacak.

Eğitim Kültür Sanat ve Spor Alanlarıyla Bölgenin Cazibe Merkezi Olacak

Başkan Demirci, 3,5 yıllık hizmet süresi içerisinde birçok önemli projeyi ilçeye kazandırdı. Dev yatırımlarla Çayırova’nın sosyal, kültürel ve sportif alanlarda merhale atlamasını sağladı. Başkan Demirci: “ Şekerpınar ve Cumhuriyet Mahalleleri konumu itibariyle Çayırova merkezden uzakta bulunuyor. Göçmen konutlarının, Deprem konutlarının ve Toki konutlarının bir arada olduğu ve yoğun bir nüfusa sahip mahallelerimiz için elzem nitelikte bir hizmeti hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kültür Merkezimiz Mahallede eğitimin, sporun, sanatın ve kültürün merkezi işlevi görecek. Yerinden yönetim ve Sosyal Belediyeciliğin Türkiye çapında en güzel örneklerinden birisi olacak.