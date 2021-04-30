banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şekerpınar’a Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Şekerpınar'a Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi

30 Nisan 2021 Cuma 17:29

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Şekerpınar Mahallesi’nin ihtiyacı olan projenin startını verdi. Halkın önceliklerine göre projeleri hayata geçiren Başkan Çiftçi, seçim beyannamesinde olmamasına rağmen Şekerpınar sakinlerinin talebi üzerine projesi yapılan ve inşaatı başlayan Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi’nde incelemelerde bulundu, Başkan yardımcıları ile proje alanını gezen  Başkan Çiftçi,” Vatandaşlarımızın talebi üzerine projesini tamamladığımız  Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi’nin inşaatına başladık. İç ve dış mimarisi ile modern görünüme sahip olacak projeyi en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

4 dönüm arazi üzerinde 2048 metrekare inşaat alanı olan bilgi evi ve aile sağlığı merkezinin bina oturum alanı 524 m2. İçinde aile sağlığı merkezi ve spor salonu da bulunan binanın zemin katı çocuk kulübü, 1 ve 2. katları ise bilgi evi olarak hizmet verecek. Otoparkı ve yeşil alanı ile örnek olan proje tamamlandığında bölge halkı güzel bir hizmete kavuşacak.






Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Şayir’den 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı Başkan Şayir’den 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı
Asfalt Serimi Yapılıyor Asfalt Serimi Yapılıyor
İşçi Minibüsü Elektrik Direğine Çarptı: 5 Yaralı İşçi Minibüsü Elektrik Direğine Çarptı: 5...
Yardım Tır’ları Dilovası’ndan Uğurlandı Yardım Tır’ları Dilovası’ndan Uğurlandı
Darıca Belediyesi Tam Kapanmada Vatandaşının Yanında Darıca Belediyesi Tam Kapanmada Vatandaşının Yanında
Büyükşehir, Araç Ve Yayaların Sorunsuz Ulaşımı İçin Çalışıyor Büyükşehir, Araç Ve Yayaların Sorunsuz Ulaşımı...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Başkan Şayir’den 1 Mayıs İşçi Bayramı...
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı...

Haberi Oku